На днях семья Виктора получила письмо от компании по взысканию долгов, которая требовала добровольно перечислить на указанный счет 64 евро — задолженность перед мобильным оператором Tele2 плюс расходы по взысканию долга. Действия мобильного оператора возмутили мужчину. Дело в том, что клиент, с которым был заключен договор, умер, и Tele2 об этом было известно.

В письме говорилось о том, что клиент не выполнил свои обязательства перед ООО Tele2 на основании договора, заключенного в 2012-м году. В связи с этим мобильный оператор уполномочил компанию Gevlora произвести все необходимые действия, чтобы взыскать долг. Сумма долга составляет 53,30 евро плюс расходы по взысканию задолженности 7 евро плюс "другие расходы" в размере 4,51 евро. Итого: 64,81 евро. В конце письма клиента призвали добровольно погасить долг, перечислив вышеназванную сумму на указанный счет. Срок - до 29 апреля.

Apmaksājamās summas atšifrējums:

Pamatparāds: EUR 53.30

Procentu parāds: EUR 0.00

Līgumsods: EUR 0.00

Nokavējuma procenti: EUR 0.00

Piedziņas izdevumi: EUR 7.00

Tiesvedības izdevumi: EUR 0.00

Citi izdevumi: EUR 4.51

Parāda kopsumma: EUR 64.81

Aicinām Jūs (līdz 29.04.2018) labprātīgi samaksāt parādu, veicot naudas pārskaitījumu uz SIA "Gelvora" norēķinu kontu.

Действия мобильного оператора возмутили Виктора. Дело в том, что родственник, с которого пытаются выбить долг, умер в 2014-м году. И компании Tele2 об этом было известно.

"Свидетельство о смерти было вам предоставлено сразу же после получения — копия была отдана в филиал в торговом центре Spice. После этого несколько раз был получен от вас счет, после чего мы с вами созвонились и в очередной раз объяснили ситуацию. По телефону вам вроде бы все было понятно и вы даже извинились и обещали разобраться. Но проходит какое-то время и приходит письмо от "ваших друзей". Возникает вопрос: "Вы адекватная компания?" Мне кажется, что нет", - не скрывает возмущения Виктор. - Похоже, придется потратить время и обратиться в Центр защиты прав потребителей, а также заняться поиском другого мобильного оператора как для личного использования, так и для юридического".

DELFI Репортер обратился за комментарием к мобильному оператору. В компании Tele2 признали, что произошла человеческая ошибка и обещали снять с клиента весь долг за родственника.

"Мы проверили конкретный случай и констатировали, что наш сотрудник допустил ошибку, из-за которой не был аннулирован счет за услуги мобильной связи. Признавая свою ошибку, мы уже связались с клиентом и извинились. Все долговые обязательства аннулированы. Также в качестве компенсации мы предоставили клиенту возможность пользоваться услугами Tele2 c существенной скидкой", - отметила директор обслуживания клиентов Tele2 Марита Романовска.

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