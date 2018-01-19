Спустя 10 месяцев после трагической аварии, в которой погибла молодая женщина, Латвийский Красный крест перечислил пострадавшей семье собранные добровольцами пожертвования. Вся сумма – более 33 тысяч евро - в равных долях была переведена на сберегательные счета детей погибшей. Впрочем, ставить точку в этом деле пока рано. Проверку начала Государственная инспекция данных, которой предстоит выяснить, законно ли ЛКР начал сбор средств без ведома пострадавших.

Красный крест: "Мы должны быть уверены, что деньги получат именно дети"

Трагическое ДТП произошло 28 марта на 32-м км дороги Рига - Елгава - граница Литвы. В аварии погибла 24-летняя женщина, у которой было двое детей - трехлетняя дочь и четырехмесячный сын. Новость моментально разнеслась по социальным сетям. Несколько групп добровольцев в считаные дни собрали вещи первой необходимости, а также одежду и предметы быта и привезли все это бабушке, которая осталась с детьми. Сотни людей пожертвовали деньги на счет, который открыл Красный крест.

На 31 декабря 2017 года сумма пожертвований составила 33 310,67 евро. Вся эта сумма в равных долях была перечислена на сберегательные счета детей погибшей женщины. Это было сделано 9 января – спустя 10 месяцев после начала сбора средств.

Почему прошло так много времени? Многие, жертвуя деньги, были уверены, что пострадавшая семья их получит сразу. По словам генерального секретаря ЛКР Улдиса Ликопса, Красный крест должен быть уверен в том, что деньги получат именно дети. "Фактически все это время деньги были доступны пострадавшей семье. То есть, если бы бабушка обратилась к нам и сказала, что сейчас требуются средства на то или это, она бы их получила. Но она неоднократно заявляла, что такой нужды нет. Вместо этого она попросила, перевести всю сумму ей на счет. В устных беседах она говорила, что хочет заняться каким-то бизнесом, что-то связанное с недвижимостью. При этом у нее появились какие-то помощники, которые были настроены довольно агрессивно. Все это настораживало", – рассказывает генеральный Улдис Ликопс.

По его словам, история затянулась, потому что бабушка неохотно шла на контакт и не могла сама предоставить нужные документы. "Бабушка получила официальное опекунство над внуками еще в августе, сберегательные счета открыла в октябре. Уже тогда она могла показать нам справку из банка о том, что на имена детей открыты счета, и мы бы тут же перечислили деньги. Но она этого не сделала. Поэтому нам самим пришлось запрашивать официальные документы, а это все занимает время, – говорит Ликопс. – В итоге 4 января мы получили выписку из банка и 9 января перечислили деньги. Для нас очень важно, чтобы были открыты сберегательные счета на имена детей, так как в этом случае они защищены законом. Деньги смогут получить только дети, по достижению ими совершеннолетия".

По словам генерального секретаря ЛКР, если бы они не получили выписку из банка, то собранные пожертвования так и бы хранились у них и были бы выплачены детям по достижению ими совершеннолетия.

Бабушка: "Это вранье и полный бред"

Справедливости ради отметим, что справку из банка Красный крест получил не сам – ее принесла бабушка, Светлана Сергеева. На официальный запрос ЛКР банк ответил отказом - согласно Закону о защите данных физлиц банк не имеет права предоставлять информацию о своих клиентах третьим лицам. "И пускай не врет, что он получил справку от банка только 4 января. Ее отправили ему сразу после праздников, 27 декабря, заказным письмом", - говорит Светлана.

Женщина была шокирована, услышав, что она якобы собиралась заняться каким-то бизнесом в сфере недвижимости. "Полный бред. Я на официальной работе уже 20 лет. Что за глупости", - недоумевает она.

Комментируя упреки в свой адрес, что она неохотно шла на контакт, женщина рассказывает, что Ликопс приезжал к ним в дом один раз – 8 апреля. После этого они пару раз общались по телефону. "Что касается его слов, что я якобы требовала перечислить деньги на мой счет, так это он мне сказал такое заявление написать. Я написала. Проходит три недели, звоню в Добельский и Элейский Красный крест, там говорят, что все будет. А потом оказывается, что нельзя на мой счет ничего перечислять, - рассказывает Светалана. – Потом он как-то снова звонил, спрашивал, нужна ли нам какая-то помощь сейчас. Я ему сказала, что вроде нет. В деньгах острой необходимости в данный момент нет, а морально поддержать есть кому. И после этого Сиротский суд получил заявление о том, что я отказываюсь от собранных денег. После всего этого вранья, я просто перестала с ним общаться и обратилась за помощью к юристу".

Ставить точку рано: проверку начала Государственная инспекция данных

Несмотря на то, что деньги в итоге были перечислены, забирать заявления из полиции и Генеральной прокуратуры Светлана не собирается. "Сколько нервов он у нас отнял, пускай теперь правоохранительные органы с ним разбираются", – говорит женщина.

В рамках расследования Государственная полиция передала материалы дела в Государственную инспекцию данных, которая начала проверку относительно того, имел ли право ЛКР объявлять сбор средств без ведома пострадавшей семьи. Погибшая девушка была добровольцем в Элейском подразделении Красного креста. Коллеги переживали по поводу ее гибели и начали сбор средств на отдельный счет. "Мы понятия не имели о том, что кто-то собирает для нас деньги. Нам было не до этого. Все глаза проплакали, – рассказала тетя погибшей женщины Людмила.

В официальном ответе ГИД, которое Светлана Сергеева получила 3 января, поясняется: согласно Закону о защите данных физических лиц, личные данные – это любая информация, по которой можно идентифицировать физическое лицо, в свою очередь, обработка данных – это любое действие с данными физлица, в том числе сбор, хранение, использование и передача. "В связи с этим передача личных данных в средства массовой информации с призывом начать сбор средств, в понимании закона о Защите данных физических лиц является обработкой данных", - говорится в официальном письме ГИД.

Проверку планируется завершить до 15 марта 2018 года.

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