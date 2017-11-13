Трагическое ДТП произошло 28 марта на 32-м км дороги Рига - Елгава - граница Литвы. В аварии погибла 24-летняя женщина, у которой было двое детей - трехлетняя дочь и четырехмесячный сын. Новость моментально разнеслась по социальным сетям. Несколько групп добровольцев в считанные дни собрали вещи первой необходимости, а также одежду и предметы быта и привезли все это бабушке, которая осталась с детьми. Сотни людей пожертвовали деньги на счет, который открыл Красный крест.