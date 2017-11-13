Я был в этой семье: в их глазах нет меркантильности и корысти

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В марте 2017 года в Элее в аварии погибла молодая женщина. Двое ее детей остались с бабушкой. Чтобы помочь семье, Латвийский Красный крест начал сбор средств, и к осени сумма пожертвований превысила 32 тысячи евро. Однако до сих пор семья не получила ни цента. Почему?