Трагическое ДТП произошло 28 марта на 32-м км дороги Рига - Елгава - граница Литвы. В аварии погибла 24-летняя женщина, у которой было двое детей - трехлетняя дочь и четырехмесячный сын. Новость моментально разнеслась по социальным сетям. Несколько групп добровольцев в считанные дни собрали вещи первой необходимости, а также одежду и предметы быта и привезли все это бабушке, которая осталась с детьми. Сотни людей пожертвовали деньги на счет, который открыл Красный крест.
Smaga avārija uz Jelgavas - Elejas ceļa; viens cilvēks gājis bojā. FOTO no notikuma vietas https://t.co/vbb1OBrv2j pic.twitter.com/i4E20Ab39Y
— SKATIES (@skatieslatvija) 28 марта 2017 г.
- 1. Трагическая авария в Элее: собрано 32 тысячи евро, пострадавшие за полгода не получили ни цента
- 2. Я был в этой семье: в их глазах нет меркантильности и корысти
- 3. Красный крест: Мы должны быть уверены, что деньги получат именно дети
- 4. Опекун есть - денег нет
- 5. Кому подчиняется Красный крест и кто следит за сбором пожертвований?