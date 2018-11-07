Воспитать ребенка патриотом Латвии — очень дорогое удовольствие, считает молодая мама, активная читательница DELFI Репортера Анна. Красно-бело-красные свечки (сделанные в Литве) и патриотические шарфики — дорого. Мультики, театр, курсы латышского языка — дорого. Почему?

Анна уже не в первый раз задумывается на тему того, как в Латвии поставлено воспитание чувства принадлежности к стране и обращает внимание на слабые места (предыдущие размышления читательницы можно прочесть здесь.). "В канун 100-летия Латвийской республики я в очередной раз задумалась, как вырастить своих сыновей патриотами, - пишет она. - По рекомендации президента Затлерса, родила двоих, чтобы было кому мне пенсию платить, но сегодня не вижу будущего для своих детей в этой стране.

Покупка сделанной в Литве "патриотической" свечки или шарфика от местных кутюрье за бешеные деньги, потому как с символикой, не развивают патриотизма. Даже красно-бело-красные никто не раздает бесплатно, как георгиевские. За любую, самую малюсенькую, надо заплатить, или она идёт в нагрузку к другой покупке. А энтузиастов, которые бы ленточки раздали всем желающим, почему-то не видно — все стремятся на любви к родине подзаработать... Но трудно быть патриотом, кому-то за это заплатив".

Анна отмечает, что возможностей для детей из семей нацменьшинств интегрироваться и освоить язык в комфортной форме и среде - тоже минимум: "Если бы у государства было желание, чтобы дети с родным русским языком учили государственный язык, то начинать стоило бы с мультиков — отечественных или качественно дублированных на латышский. И чтобы они были в большом количестве в бесплатном доступе, как мультики на русском, который в интернете — пруд пруди. Мои дети смотрят, но приходится покупать подписку: за Kucēnu Patruļa ("Щенячий патруль") и ему подобные выкладываем по 7 евро в месяц.

Курсы латышского для детей, взамен унылых школьных уроков и очень вялого отношения к языку в детском саду, тоже стоят немалых денег. За билеты в Кукольный театр на латышском языке маме с двумя детьми надо заплатить под 40 евро. Если страна не любит моих детей, как им её полюбить?"

Подытоживает свое письмо Анна неожиданно: "Я живу между улицами Чака и Кр. Барона. Последнее время обратила внимание, что самыми распространенными заведениями общепита рижского центра становятся пакистанские кебабные — они открываются буквально в любом освободившемся на нижнем этаже торговом помещении. А таких становится все больше и больше - мелкий бизнес сворачивается на глазах. На чем держится их бизнес кебабных, для меня загадка - там все время пусто.

Работают там молодые экзотичного вида ребята, которые зачастую по-русски не говорят вообще, а по-латышски – несколько стандартных фраз. Свечками, шарфиками и ленточками с латышской символикой, как я, не заморачиваются. Уж и не знаю, смотрят ли их дети "Щенячий патруль" на госязыке. В Латвию они переезжают семьями, закупаются тут в супермаркетах, ездят на дешевом такси, вьют гнёзда. Войны, насколько мне известно, в Пакистане нет – значит, не беженцы. Их выбор можно понять: Пакистан - страна перенаселённая, 200 миллионов человек, а у нас им комфортно и просторно. Может, так и выглядит новое поколение латвийских патриотов?"

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