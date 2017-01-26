"Ты нам должен, потому что должен". Читатель не понял за что, получил штраф на парковке

Вот уже год автостоянку у магазина Maxima на Виенибас гатве обслуживает компания Cityparks. Там и раньше можно было оставлять машину бесплатно только на два часа, но многие либо не обращали внимание на знаки, либо просто их игнорировали. Навести порядок было поручено компании Cityparks. Впрочем герой нашей следующей истории так и не понял, за что получил штраф. Не поняли и многочисленные службы, в которые он обращался за разъяснением.

По словам Сергея, штраф ему выписали за нарушение "какого-то договора". "Конкретики "за что" в квитке нет, одни угрозы по выбиванию долга за неоплату, - рассказывает мужчина.

Foto: DELFI Репортер

Звонок в Cityparks, ответ - пишите обоснованную претензию, рассмотрит Комиссия. Писать обоснованную претензию невозможно, потому что не указана суть финансовой претензии - какой договор нарушен, какие условия договора нарушены, как они были нарушены, и главное, каким образом я вступил в договорные отношения с "Ситипарком". На мое замечание, что согласно дорожным знакам нарушения нет, ответ циничен - знаки не мы расставляем, обращайтесь к тем, кто их ставит.

Начал узнавать в госорганах что происходит: как так штрафует какая-то неизвестная частная фирма, которая судя по дорожным знакам это делать не имеет права.

Звонок муниципалам - ничего не знаем, кто и за что тебя штрафует. У нас нет полномочий с этим разбираться. Если б мы оштрафовали, тогда сказали бы за что.

Звонок в Департамент сообщения Рижской думы - можем сказать на своем ли месте знак стоит, но кто и как их интерпретирует не наше дело. Звони в стройуправление, они дают парковкам разрешения. Стройуправление - вообще не к нам.

Звонок в Центр защиты прав потребителей:

- Мне выставили штраф по договору, который не заключал, речь о парковке.

- Ну раз речь о парковке, значит, нарушил их правила.

- Судя по дорожным знакам не нарушал.

- Дорожными знаками вообще не занимаемся. Это не к нам.

Думаю, ну может я чего в правилах не понимаю. Сходил на консультации в автошколу к преподавателю ПДД, показал фотографии места. Все верно я понимаю, сказал преподаватель. Далее, звонок в CSDD - ситуацию поняли, но сказали, что сделать ничего не могут, посоветовали обратиться в Дорожную полицию, дали телефон.

Звонок в Дорожную полицию - постарались помочь, даже посмотрели ситуацию в "гугл мапс", сказали странно, по знакам не указано, что это их парковка. Но сказали ничего сделать не могут. Это гражданские дела, решайте сами.

И все с кем общался, задавали вопрос: а в чем конкретно нарушение, что именно ты нарушил:

- Не знаю.

- Как не знаешь?

- В квитке не писано, просто какое-то абстрактное нарушение. А какое конкретно они не говорят.

- Тогда вообще невозможно что-то понять и как-то отреагировать!

Еще добавлю, что в квитке указан некий интернет-адрес, где якобы можно получить более подробную информацию. Захожу туда, и ничего. Просто фото машины крупным планом, где главный герой — номер машины. И больше ничего. Вот такая ситуация, из которой я понял 2 вещи:

- Деятельность платных парковок в Риге никто не регламентирует и не контролирует. Зато попробуй не зачипируй собаку или не сдай показания счетчиков воды.

- Любой может вручить тебе финансовую претензию без причин и без обоснования, а потом наслать коллекторов, и никому нет дела. Можешь оспаривать в суде, это твое частное дело.

На фотографии видно, как выглядит в том месте ситуация по дорожным знакам. Знак парковки с контролем времени распространяется только на правую часть от дороги. Сильно вдалеке слева от перекрестка висят какие-то правила парковки, которые относятся к знаку парковки, иначе ни к чему другому их "привязать" невозможно. На тебя эти правила распространяются и ты их принимаешь, если паркуешься справа от дороги. Но я парковался слева от дороги, и соответственно никаких правил не принимал и ни в какие договора с "Ситипарком" не вступал. То, что это именно дорога и перекресток, а не глухой "карман" и закрытая территория, говорит знак "уступи дорогу" на этом перекрестке.

Но это все только мои догадки, что же я мог нарушить, т.к., повторюсь, никакого обоснования финансовых претензий от "Ситипарк" нет. Есть только старый добрый принцип из 90-ых - "ты нам должен, потому что должен".

Cityparks: клиент нарушил требования двух знаков

В компании Сityparks DELFI Репортеру пояснили, что при въезде на территорию автостоянки установлены дорожные знаки, указывающие на то, что это парковка с временным ограничением. "Заезжая на автостоянку, вы автоматически соглашаетесь с правилами пользования парковки", - говорит член правления Cityparks Latvija Марис Приедниекс. По его словам, в конкретном случае клиент нарушил требования сразу двух знаков:

Знак Nr. 840 (бесплатная стоянка с временным ограничением). Этот знак используют вместе со знаком 537. Водитель, который припарковал свой автомобиль на стоянке, обозначенной этими знаками, должен разместить в салоне автомобиля на видном месте информацию о том, когда машина была припаркована.

Foto: DELFI Репортер

Знак Nr. 849. Это автостоянка предназначена только для клиентов торгового центра. "Автомобиль читателя стоит на самом дальнем месте от ближайшего входа в магазин. Это место зарезервировано для работников торгового центра. Эти места обозначены дополнительным знаком N.849 "Tikai ar Cityparks Latvija SIA atļaujām". Читателю запрещено парковаться на этом месте, поэтому был выписан штраф", - говорит Марис Приедниекс.