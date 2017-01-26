"Ты нам должен, потому что должен". Читатель не понял за что, получил штраф на парковке

По словам Сергея, штраф ему выписали за нарушение "какого-то договора". "Конкретики "за что" в квитке нет, одни угрозы по выбиванию долга за неоплату, - рассказывает мужчина.
Звонок в Cityparks, ответ - пишите обоснованную претензию, рассмотрит Комиссия. Писать обоснованную претензию невозможно, потому что не указана суть финансовой претензии - какой договор нарушен, какие условия договора нарушены, как они были нарушены, и главное, каким образом я вступил в договорные отношения с "Ситипарком". На мое замечание, что согласно дорожным знакам нарушения нет, ответ циничен - знаки не мы расставляем, обращайтесь к тем, кто их ставит.
Начал узнавать в госорганах что происходит: как так штрафует какая-то неизвестная частная фирма, которая судя по дорожным знакам это делать не имеет права.
Звонок муниципалам - ничего не знаем, кто и за что тебя штрафует. У нас нет полномочий с этим разбираться. Если б мы оштрафовали, тогда сказали бы за что.
Звонок в Департамент сообщения Рижской думы - можем сказать на своем ли месте знак стоит, но кто и как их интерпретирует не наше дело. Звони в стройуправление, они дают парковкам разрешения. Стройуправление - вообще не к нам.
Звонок в Центр защиты прав потребителей:
- Мне выставили штраф по договору, который не заключал, речь о парковке.
- Ну раз речь о парковке, значит, нарушил их правила.
- Судя по дорожным знакам не нарушал.
- Дорожными знаками вообще не занимаемся. Это не к нам.
Думаю, ну может я чего в правилах не понимаю. Сходил на консультации в автошколу к преподавателю ПДД, показал фотографии места. Все верно я понимаю, сказал преподаватель. Далее, звонок в CSDD - ситуацию поняли, но сказали, что сделать ничего не могут, посоветовали обратиться в Дорожную полицию, дали телефон.
Звонок в Дорожную полицию - постарались помочь, даже посмотрели ситуацию в "гугл мапс", сказали странно, по знакам не указано, что это их парковка. Но сказали ничего сделать не могут. Это гражданские дела, решайте сами.
И все с кем общался, задавали вопрос: а в чем конкретно нарушение, что именно ты нарушил:
- Не знаю.
- Как не знаешь?
- В квитке не писано, просто какое-то абстрактное нарушение. А какое конкретно они не говорят.
- Тогда вообще невозможно что-то понять и как-то отреагировать!
Еще добавлю, что в квитке указан некий интернет-адрес, где якобы можно получить более подробную информацию. Захожу туда, и ничего. Просто фото машины крупным планом, где главный герой — номер машины. И больше ничего. Вот такая ситуация, из которой я понял 2 вещи:
- Деятельность платных парковок в Риге никто не регламентирует и не контролирует. Зато попробуй не зачипируй собаку или не сдай показания счетчиков воды.
- Любой может вручить тебе финансовую претензию без причин и без обоснования, а потом наслать коллекторов, и никому нет дела. Можешь оспаривать в суде, это твое частное дело.
На фотографии видно, как выглядит в том месте ситуация по дорожным знакам. Знак парковки с контролем времени распространяется только на правую часть от дороги. Сильно вдалеке слева от перекрестка висят какие-то правила парковки, которые относятся к знаку парковки, иначе ни к чему другому их "привязать" невозможно. На тебя эти правила распространяются и ты их принимаешь, если паркуешься справа от дороги. Но я парковался слева от дороги, и соответственно никаких правил не принимал и ни в какие договора с "Ситипарком" не вступал. То, что это именно дорога и перекресток, а не глухой "карман" и закрытая территория, говорит знак "уступи дорогу" на этом перекрестке.
Но это все только мои догадки, что же я мог нарушить, т.к., повторюсь, никакого обоснования финансовых претензий от "Ситипарк" нет. Есть только старый добрый принцип из 90-ых - "ты нам должен, потому что должен".
Cityparks: клиент нарушил требования двух знаков
В компании Сityparks DELFI Репортеру пояснили, что при въезде на территорию автостоянки установлены дорожные знаки, указывающие на то, что это парковка с временным ограничением. "Заезжая на автостоянку, вы автоматически соглашаетесь с правилами пользования парковки", - говорит член правления Cityparks Latvija Марис Приедниекс. По его словам, в конкретном случае клиент нарушил требования сразу двух знаков:
Знак Nr. 840 (бесплатная стоянка с временным ограничением). Этот знак используют вместе со знаком 537. Водитель, который припарковал свой автомобиль на стоянке, обозначенной этими знаками, должен разместить в салоне автомобиля на видном месте информацию о том, когда машина была припаркована.
Знак Nr. 849. Это автостоянка предназначена только для клиентов торгового центра. "Автомобиль читателя стоит на самом дальнем месте от ближайшего входа в магазин. Это место зарезервировано для работников торгового центра. Эти места обозначены дополнительным знаком N.849 "Tikai ar Cityparks Latvija SIA atļaujām". Читателю запрещено парковаться на этом месте, поэтому был выписан штраф", - говорит Марис Приедниекс.
Правила пользования автостоянкой, в том числе возможность оставлять автомобиль бесплатно только на два часа, были введены еще в 2013 году. Тогда же на автостоянке появились и соответствующие дорожные знаки. "Очевидно, что из-за отсутствия должного контроля, эти знаки либо не замечали, либо просто игнорировали. Именно поэтому владельцы недвижимости обратились к нам с предложением перенять обслуживание автостоянкой и навести порядок в интересах посетителей торгового центра", - рассказывает член правления Cityparks Latvija Марис Приедниекс.
По его словам, платные автостоянки с временным ограничением у торговых центров – для Риги не редкость. Обычно их выбирают магазины, которые расположены на территории с плотным трафиком, если рядом много жилых домов или офисных зданий. "Это нормальная практика, так как магазины хотят защитить своих клиентов и сохранить парковочные места для них. Аналогичная ситуация и на автостоянке по адресу Виенибас гатве 113, обслуживание которой мы переняли 5 декабря 2016 года", - говорит Марис Приедниекс, добавляя, что двух бесплатных часов вполне достаточно для шоппинга в торговом центре.
Штрафы за нарушения правил автостоянки выписываются согласно статьям 1428 и 1537 Гражданского закона. В свою очередь, согласно пункту 8 правил пользования автостоянкой Cityparks Latvija, в случаях, когда клиент не оплатил своевременно штраф в полном объеме, компания имеет право передать информацию (номер штрафной квитанции и регистрационный номер машины) третьей стороне для взыскания долга.
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