"У нас под окнами паркуют трактор, а в 4 утра - заводят!" Жители просят помощи

Жители одного из многоквартирных домов поселка Науены уже седьмой год не могут найти справедливости в своем крае: соседи оставляют на ночь под окнами трактор, а с утра пораньше отправляются на нем работать. Спать невозможно, перед окнами — изрытое поле, волость молчит. DELFI Репортеру удалось получить комментарий главы волости.

Письмо и фотографии в редакцию DELFI прислала одна из жительниц дома в поселке Науене - Татьяна Быстрова. "В нашем доме проживает семья, которая занимается фермерством, - рассказала он. - Мы все очень уважаем этот тяжелый труд. Но поймите и нас..."

По словам Татьяны, примерно семь лет назад семейная пара фермеров приобрела новый трактор и припарковала его под своим балконом. С тех пор все жильцы по утрам часа в четыре хочешь не хочешь, а должны просыпаться вместе с радостно фыркающим трактором, и нюхать выхлопы солярки. Кроме того, "соседи стали ездить по полю перед домом и продавливать на земле колеи. В итоге с балконов мы, вместо зеленой травы, вынуждены любоваться на голую землю, иссеченную следами от колёс".

Foto: DELFI Reporter

На фото: вид из окна дома на ул. Вецпилсс, 5, поселка Науене.

Татьяна уточнила, что ходила к владельцам транспорта и просила решить эту проблему по-хорошему, а ей ответили: вы сами ничего не делаете и завидуете, что мы работаем. Вопрос о том, что трактор из-под окон надо убрать, ставился и на общем собрании жильцов. "Ответ фермеров был таким: трактор куплен в кредит – мы боимся, что украдут".

Foto: DELFI Reporter

Также без реакции, по словам Татьяны Быстровой, осталось обращение к волостным властям: "Председатель правления Науенской волости Инара Миглане никак не реагирует на наши просьбы о помощи. Понимая, что на месте нам никто не поможет, обращаемся к вам! Помогите спасти зеленую зону!"

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Порталу DELFI удалось связаться с Инарой Миглане, которая обещала в течение месяца проблему решить. Вот ответ главы Науенской волости:

"Я разговаривала с владельцами трактора, они просили оставить его под окнами до зимы, потому что у них уже были кражи с этого трактора, купленного в рамках европейского проекта поддержки сельскому хозяйству. На сегодня мне осталось сделать последний шаг, который, к сожалению, я весной не сделала — отправить им официальное предупреждение. Если трактор не будет убран в 10 дней, придется составить протокол об административной ответственности и оштрафовать владельцев трактора. Увы, на сегодня остался единственный способ, которым я могу действовать. Мы предложим им место в 50-70 метрах от дома, где трактор ставить можно.

К сожалению, гаража для трактора у них нет — это ведь поселок многоквартирных домов. Понять тревоги фермеров тоже можно, у многих моих коллег — подобные проблемы. Они заводят фермерское хозяйство, покупают технику для работы, скот, а наш поселок не строился с расчетом на это. Остальных жителей это беспокоит. А технику и вправду часто воруют. Причем страховщики эти убытки не покроют, если за техникой не было надлежащего присмотра. Нюансов много. Надеюсь, все решим".

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