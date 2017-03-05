Около года назад Арниса поймали на вождении в пьяном виде. За это его судили и назначили наказание в виде административного ареста на десять суток. Арнис считает, что наказание было слишком строгим, поскольку проведенное в изоляторе время отразилось на нем негативно и физически, и психологически. Однако в полиции рассказ горе-водителя считают лишь субъективной версией.

В своем письме, которое Арнис прислал в Delfi, он признался, что в тот день действительно был пьян, что совершенно непозволительно для водителя. Свое поступок он осуждает и утверждает, что ему нет оправдания. За это нарушение его на 4 года лишили водительских прав, оштрафовали на 1 200 евро, а также дали 10 суток административного ареста.

Арнис с сожалением отмечает, что работники изолятора не считают арестованных людьми.

"Сидеть в заключении сутками наедине с самим собой, практически не спать – с психологической точки зрения это очень тяжело. Иногда казалось, что я не смогу это выдержать", - делится своими переживаниями бывший арестант.

Арнис полагает, что те, кто осужден за тяжкие преступления, находится за решеткой в более привилегированном положении, поскольку у них всегда есть сокамерники и возможность общения, есть телевизор, возможность закупаться в магазине. А те, кто попался на пьяной езде, попадают фактически в карцер.

"Я очень хорошо понимаю, что мой проступок нельзя оправдать, но почему я был должен переживать все эти ужасы? Лучше бы присудили принудительные работы, от них точно было бы больше пользы", - говорит Арнис. Стоит отметить, что на нарушении правил дорожного движения он попался в 2015 году, а под арест его отправили в конце 2016 года.

Созвонившись с представителями изолятора временного содержания, Арнис узнал, что с собой можно взять полотенце, гель для душа, бритву, пену для бритья, дезодорант, крем после бритья, зубную пасту и зубную щетку, нижнее белье, одежду, тапки, газеты, журналы, книги, кроссворды, две ручки. Также необходимо при себе иметь паспорт и решение суда.