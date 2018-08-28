"Советские кровати, душевые с плесенью и холодная вода - в таких условиях женщины с патологиями вынуждены рожать детей в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня", - рассказывает Даце. В больнице порталу Delfi.lv пообещали, что в будущем условия в палатах для беременных улучшат, но сейчас "будущим мамочкам нужно потерпеть".

"Почему в 17-м отделении больницы Страдыня, которое является единственным во всей Латвии, куда доставляют беременных с патологиями, даже кровати с советских времен? На них невозможно спать ни до, ни после сложных родов", - жалуется читательница.

По словам женщины, под матрацами, в районе "пятой точки", лежат или доски из прессованных опилок, или старые одеяла. У кроватей не хватает кнопок для вызова в экстренных случаях - например, если беременной женщине станет плохо или она упала. "Даже в регионах в дневных стационарах кровати лучше. Мне стыдно за наше государство и очень жаль беременных женщин с патологиями. И детой очень жалко, которые рождаются в плесени и в холодной воде. И это в 21-м веке", - говорит Даце.

По словам женщины, в 17-м отделении не было горячей воды, чтобы элементарно помыться, а сама душевая заросла плесневым грибком. "Уход за беременными - был назван приоритетным направлением в этом году. Миллионы списываем, а в приоритетных направлениях все остается по-старому", - не скрывает злости пациентка больницы Страдыня.

Как выяснил портал Delfi.lv, на данный Отдел медицинских технологий больницы им. Паула Страдыня заключает договор с поставщиком кроватей. В течение трех лет кровати планируется поменять, сумма сделки полмиллиона евро. В первую очередь кровати заменят в тех отделениях, которые не планируется переносить в новый корпус больницы.

"Так как родильное отделение является одним из тех отделений, которые планируется переносить в новые помещения, то его в этом году оборудуют функционирующими кроватями из других отделений", - рассказала руководитель отдела коммуникаций больницы им. Паула Страдыня Янита Вейнберга. Впрочем, когда новые кровати доставят пока неизвестно, в свою очередь, ремонт в палатах родительно отделения запланирован на сентябрь.

Одновременно Вейнберга отрицает, что в отделении нет горячей воды. По ее словам, ее действительно не было в конкретный день, когда проводились улучшения системы водоснабжения. Работники и пациенты были предупреждены заранее.

"Ясно одно: сейчас нужно потерпеть и дождаться конечного результата - новых и современных помещений, в которых будет не только намного проще работать нашим специалистам, но и приятнее оставаться пациентам", - отметила представитель больницы.

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