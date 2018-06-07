"В приемное отделение вход запрещен!" Женщину не пустили к пожилой матери

"Мою маму, которая в этом году будет отмечать 90-летний юбилей, оттолкнули словно какую-то вещь", - вспоминает дочь пожилой женщины, которая за год дважды попадала в Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдыня. Первый раз дочь не настояла на том, чтобы пойти вместе с матерью в приемное отделение, но во второй раз попросила о такой возможности. Ей отказали, обосновав свое решение больничными "законами", пишет delfi.lv.

Эксперт по правам пациентов, присяжный адвокат Солвита Олсена, которая исследовала соответствие этих правил латвийскому законодательству и интересам пациентов, называет происходящее неприемлемой практикой. Адвокат подчеркивает, что "участие родственника пациента в процессе лечения - это право пациента и вопрос его безопасности".

Мокрый памперс и закрытая бутылка воды

В этом году мать Лиги будет отмечать 90-летний юбилей. Так как у пенсионерки сердечно-сосудистое заболевание, проблемы со зрением и инвалидность, то ее руками и глазами стали близкие, которые помогают ей передвигаться.

Год назад бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу им. Паула Страдыня. Лига поехала вместе с матерью. Однако работница Центра неотложной медицинской помощи прямо перед дверями заявила ей: "Вы не должны тут сидеть и ждать, вам позвонят".

Через пять часов Лиге действительно позвонили, но увидев мать, женщину охватил ужас: "Она полностью изменилась в лице. Лежала в мокром памперсе, под головой ничего не было положено... Организм был обезвожен - все эти часы она не пила... Начались нарушения сознания — видения".

Когда перед Рождеством пожилая женщина снова попала в больницу, Лига решила, что в этот раз она обязательно будет рядом с матерью. Она спросила, может ли она сопровождать маму в приемном отделении и получила отказ. Работница больницы заявила, что врач не разрешает. В свою очередь, от другой работницы Лига услышала следующее: "Законы для всех одинаковые. Сидите и ждите". "Такое чувство было, что я заключенная какая-то", - вспоминает Лига.

Женщина отдала одному из работников бутылку с водой и попросила, передать матери, если вдруг придется долго ждать.

Через какое-то время она снова подошла к работнице и спросила, может ли она взглянуть на маму, на что та лишь усмехнулась: "Вы что думаете, законы время от времени меняются?"

Пенсионерка провела в приемном отделении пять часов. В какой-то момент Лига выбежала в магазин, а когда вернулась, то узнала, что мать перевезли в отделение. И снова были нарушения сознания, а бутылка с водой валялась в кровати так и не открытая. "Мать не может сама попить, нужно, чтобы ей подали", - говорит читательница, добавляя, что если бы ей позволили пойти вместе с матерью, она бы могла рассказать о состоянии здоровья женщины, о том, что она сама не может пить, что ей нужна помощь в туалете.

Взволнованные родственники могут создать дополнительную нагрузку

Так как больница не предоставила информацию о конкретном случае, все обстоятельства случившегося неизвестны. Однако руководство больницы ознакомило портал с основными принципами работы, впрочем, признав, что в них четко не оговорено - когда близкие могут или не могут находиться вместе с пациентом.

В больнице также указали на то, что помещения Центра неотложной медицинской помощи небольшие, а пациентов много. Нужно учитывать требования защиты данных и других пациентов.

"Работники стараются привлечь близких, когда из-за состояния здоровья пациент сам не может предоставить информацию о себе", - поясняет руководитель ЦНМП Анита Калея. Во всех остальных случаях, родственников и близких просят подождать за дверью.

Также в больнице указывают: сильно взволнованные родственники могут создать дополнительную нагрузку на персонал и самого пациента.

В Рижской Восточной университетской больнице сообщили, что в приемной клинике близкие могут находиться с пациентом, "однако, в целях безопасности пациентов, там очень тщательно контролируют, кого впускать".

Впрочем, на домашней странице больницы delfi.lv заметил четкое указание: родственникам запрещено находиться в рабочей зоне Клиники неотложной медицины за исключением тех случаев, если пациент - ребенок или у пациента имеются проблемы интеллектуального характера.

Foto: aslimnica.lv

Адвокат: пациент - это не кукла, которую можно оттолкнуть

В законе о правах пациентов сказано, что пациент может согласиться на присутствие другого лица во время лечения или пригласить других лиц, если они не мешают ходу лечения.

Эксперт по правам пациентов, присяжный адвокат Солвита Олсена указывает, что запрет родственникам находиться рядом с пациентом в приемном отделении противоречит утвержденным в законе правам пациента. Запрет может действовать в каком-то индивидуальном случае, если на то имеется объективная причина.

"Пациент — человек со своей волей и своими правами. Попадая в больницу, он не становится куклой, которую можно отталкивать. В свою очередь, для тех пациентов, которые сами не могут решить, присутствие близкого человека обязательно с точки зрения исполнения закона", - поясняет адвокат и добавляет, что если у пациента ограниченная способность принимать решения, все связанные с лечением решения вправе принимать указанные в законе родственники, а не врач.

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