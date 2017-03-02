ВИДЕО, ФОТО: Сдал бутылку и получил деньги. Почему в Латвии нет автоматов для приема тары?

Автоматы для пустой тары – когда сдаешь пустую бутылку и получаешь обратно деньги – прочно вошли в жизнь многих европейцев. Есть они и у наших соседей – в Литве и Эстонии. А вот до Латвии это чудо техники так и не дошло. DELFI Репортер выяснил, почему.

Аппарат по приему тары Евгений обнаружил около магазина Prisma в Таллине. Тут же на русском инструкция по использованию. За каждую пустую бутылку - 10 центов. Автомат выдает чек, который можно обналичить в этом же магазине. "Молодцы. Грамотный подход к экологии в Эстонии. Почему в Латвии нет таких автоматов? Мусора было бы меньше", - пишет читатель.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Аппараты по приему пустой тары – обычное явление в Голландии, Финляндии и других европейских странах. Например, в Голландии за пустую двухлитровую бутылку из-под колы можно выручить 25 центов, за стекло – 10 центов, а можно сдать сразу целый ящик с пивными бутылками. При этом важно понимать, что покупатель не зарабатывает – стоимость пустой бутылки заложена в стоимость напитка, то есть он изначально чуть дороже. Выкидывая пустую бутылку, покупатель получает обратно "переплату".

Автоматизированная сдача бутылок налажена не только в Эстонии, но и в Литве. Что касается Латвии, то автоматов по приему пустой тары нет ни у одной торговой сети. В том числе и в магазинах Prisma. "Нет, и пока мы их ставить не планируем", - сообщила представитель Prisma Latvija Винета Рудзите. То же самое ответили и в торговых сетях Rimi и Maxima.

Слишком дорого и хлопотно?

Вообще на эту тему специалисты торговой сферы не дают развернутых комментариев и как бы намекают – вопрос скорее политический.

Как выяснил DELFI Репортер вопрос о введении так называемой депозитной системы поднимался еще в 2013 году. Однако предложенные изменения в нормативных актах не получили поддержку в Сейме. В феврале 2015 года по заданию Министерства среды и регионального развития была создана рабочая группа, в которую вошли представители самоуправлений, предприниматели и отраслевые организации. Эксперты должны были еще раз оценить необходимость введения в Латвии депозитной системы.

"Оценив все преимущества и недостатки депозитной системы, члены рабочей группы пришли к выводу, что ее введение требует существенных затрат, при этом цель – существенно снизить количество отходов на полигонах – все равно не будет достигнута. Отмечу, что до 2020 Латвия должна наполовину уменьшить объем отходов на полигонах", - говорит представитель Министерства среды и регионального развития Лаура Янсоне.

По подсчетам специалистов, на введение депозитной системы необходимо 20-26 млн евро плюс 12,8 млн евро ежегодно на ее содержание.

"Кроме того, введение депозитной системы не улучшило бы ситуацию с загрязнением окружающей среды, так как в лесах и на обочины дорог обычно выбрасывают мешки, бумагу, одноразовую посуду, строительный мусор и другие отходы", - поясняет Лаура Янсоне.

В итоге рабочая группа пришла к выводу, что намного эффективнее работает система сортировки мусора, которая уже введена в Латвии и постоянно развивается. "Закуплены специальные контейнеры, построены специальные пункты и площадки для сбора мусора. В систему уже инвестированы средства самоуправлений, структурных фондов ЕС, а также частные средства. Система сортировки мусора с каждым годом работает все успешнее и объемы сортированного мусора в Латвии растут", - рапортует представитель Министерства среды и регионального развития, добавляя, что на сортировку мусора на период 2014-2020 год также планируются инвестиции из фондов ЕС.

Где в Латвии можно сдать бутылки?

На сегодняшний день в Латвии нет единой и хорошо налаженной системы сбора пустой тары. Периодически производители напитков и торговцы принимают стеклянную тару в магазинах и в пунктах приема тары. Иногда предприятия проводят кампании по сбору стеклянных бутылок и банок на территории отдельных самоуправлений.

Есть и другие способы. Прием использованной упаковки, в том числе сбор и передача на вторичную переработку стеклотары, проводится на специальных площадках и в пунктах сбора и сортировки мусора. На сайте www.atkritumi.lv можно выбрать город и место, где принимают конкретный мусор — пластмассу, стекло, бумагу и пр.

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