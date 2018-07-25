В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который стал жертвой схемы вымогания денег со стороны сантехников Siltumserviss Rīga. Причем, по словам мужчины, "разводят" они не только жильцов, но также домоуправление и фирму, в которой трудятся.

"Закончился отопительный сезон и я решил поменять батареи центрального отопления. Позвонил по телефону 80000610 в Siltumserviss Rīga и попросил слить стояк. Заказ приняли, предупредили, что услуга платная, но о стоимости и способе оплаты не сказали ни слова. Утром раздался звонок от сантехников, мы согласовали время прихода в квартиру. В указанный час приехали два сантехника на машине, маркированной логотипом фирмы "Alpex", - рассказывает Андрей.

Сантехники, один назвался Сергеем, второй не представился, в течение 10-15 минут слили стояк и заявили: "Мы обслуживаем дома недавно, кассового аппарата у нас нет, чек выдать не можем, платите наличными. С вас за слив стояка 46 евро. Если не заплатите, мы опять подадим давление на стояк". Деваться было некуда - независимо от того, кто будет совершать дальнейшую работу по замене батарей, трубы не должны находится под давлением.

Пришлось отдать сантехникам с большой дороги 50 евро, ведь сдачи у них, как обычно, не оказалось. Мне был предложен компромиссный вариант. "Если дальнейшую работу по замене радиаторов будем осуществлять мы, то эти 50 евро можно считать авансом". Я поинтересовался стоимостью работ. Оказалось, что замена одного радиатора стоит 80 евро. Подчеркну, это стоимость только работы. Кто знаком с ценами, сразу скажет, цена явно завышена. На тот момент, представления о том, кто поменяет батареи, у меня не было. И я дал предварительное согласие. Договорились, что в ближайшие дни работы будут проведены".

Через день Андрей снова позвонил сантехнику. Тот заявил, что у них аврал и перенес "операцию" по замене радиаторов на следующую неделю. Тогда мужчина решил поискать альтернативных работников, и по рекомендации знакомых позвонил другим сантехникам.

"Параллельно в Siltumserviss Rīga я выяснил, что слив стояка стоит не 46 евро наличными, а 35 евро, которые добавляются к счёту за квартиру. Так и вскрылся обман", - рассказывает читатель.

"Надо заметить, что схема вымогания денег и навязывание своих "услуг" на дальнейшую работу уже достаточно обкатанная. Один из тех двоих сантехников - Сергей - назвал это "насадкой". В случае, если работу сделают другие люди, в проигрыше Сергей не останется - 50 евро всегда приятно согреют карман. Но если работу сделает он, то дополнительный заработок по завышенным тарифам тоже не помешает. В моём случае, работу сделали другие сантехники и, всё равно, это оказалось, дешевле - даже с учётом заплаченных ранее 50 евро, - говорит Андрей.

Да, как вы уже догадались, сантехники "Alpex" 50 евро забрали себе, не сообщая в домоуправление, что велись какие-либо работы по сливу стояка. Таким образом, они "разводят" не только жильцов. Обманывают заодно и домоуправление и фирму, в которой трудятся".

"Ничего тебе домуправление не выставит. Это все мы прикроем, закроем все сами. Не парься даже по этому поводу. Домуправление мы не поставим в известность", - дословно заявил сантехник Сергей.

"Теперь расскажу немного о моей мотивации написать это письмо. Дело не в потерянных деньгах. Хочется предупредить рижан, никогда не платите заранее. Ведь нечестные люди могут от всего отказаться и потом скажут, что вы ничего им не давали. Как это и случилось в моём случае. "А мы ничего у тебя не брали", - нагло заявил сантехник Сергей. Надеюсь, фирма разберётся с этим вопиющим случаем и сделает необходимые оргвыводы", - надеется Андрей.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks DELFI Репортеру заявили, что если клиенту необходимо заказать услугу, то он может связаться с домоуправлением по телефону 8900. Клиент называет свое имя, заказ фиксируется и отправляется ответственным специалистам. Они связываются с клиентом и договариваются об удобном времени, а плата за услугу включается в ежемесячный счет.

"В данном случае клиент обратился напрямую к компании, оказывающей услугу - Siltumserviss Rīga. Подобные ситуации, о которой рассказывает клиент, недопустимы. Мы обговорили этот случай с Siltumserviss Rīga. После этого случая предприятие повторно проинструктировало работников, с ними были проведены беседы и даны категорические указания не допускать повторения подобных ситуаций. Также по отношению к работникам было применено дисциплинарное наказание", - отметила представитель RNP Лаура Валюма.

Она также добавила, что предприятие Siltumserviss Rīga было готово возместить возникшие убытки, но клиент отказался.

"Это было личное предложение конкретных работников. ООО Rīgas namu pārvaldnieks и Siltumserviss Rīga резко осуждают подобного рода сделки. Чтобы искоренить подобные случаи, призываем клиентов сообщать о них на почту info@siltumserviss.lv", - призвала Валюма.

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