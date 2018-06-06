В мае Петерис решил навести в гараже генеральную уборку. Среди ненужных вещей оказалось много старой электротехники, которую выбрасывать с остальным мусором нельзя. Когда мужчина попытался сдать опасные отходы в специализированном пункте, у него их отказались принимать.

Мужчина тщательно рассортировал весь мусор — банки и бутылки выбросил в один контейнер, пластмассу - в другой. "Но осталось еще много ненужной электротехники - старый компьютер, рутеры, DVD проигрыватель, лампы, батареи и оставшаяся после ремонта химия. Мы подумали, что в обычный контейнер все же выкидывать это все не стоит - поди, узнай, что там может вытечь", - рассказывает мужчина.

И тогда семья нашла объявление, в которой говорилось, что АО "BAO" совместно с Рижской думой организуют пункты приема опасных отходов. "Причем, что удобно - была возможность сразу сдать почти все - батарейки, электротехнику, медикаменты, химию", - рассказывает читатель.

Однако, вскоре его ждало разочарование. "Мы подъехали на автозаправку Lukoil на Гунара Астрас 7. Видим на контейнере надпись, где черным по белому написано, что именно принимают и время работы - каждый день с 9.00 до 19.00, ключ нужно просить у оператора АЗС, - вспоминает Петерис. - Но когда мы зашли на колонку и спросили ключ, то получили очень недовольный ответ от женщины лет 40-50. Она заявила, что не может дать ключ, так как у нее его нет, а у ответственного человека сегодня выходной. Также она сообщила, что отходы принимают только по рабочим дням. Судя по ее тону, сложилось впечатление, что своим вопросом, мы ее как-то обидели или задели".

Мужчина отправился на другую бензоколонку Lukoil по адресу Кишэзера 31. "Там продавец оказалась более вежливой, но нас снова ждал отказ — мол, ключ обычно лежит у кассы, но начальница, судя по всему, забрала его, поэтому нам ничем помочь не могут".

"И вот тут у меня появился вопрос - учитывая, что этот проект поддерживает Рижская дума, значит, пункты получают какие-то деньги? То есть Lukoil получает деньги за то, что на его колонках расположены эти контейнеры? Если так, то это просто мошенничество, так как услуга недоступна и действительность не соответствует информации в объявлении, где сказано, что опасные отходы принимают "каждый день".

"К тому же, если можно сдать только по рабочим дням — то чего удивляться, что люди выкидывают эти вещи или в обычный мусорник или вообще в лесу. Потому что когда человек можно попасть на эти пункты? С утра по пробкам, опаздывая на работу? Или вечером, когда снова пробки?"

Представитель Государственной службы леса Марута Буклевича в разговоре с порталом delfi.lv указала, что основную часть ответственности за сбор опасных отходов в Риге должно взять на себя самоуправление. При этом она ссылается на правила Кабинета министров, предусматривающие, что самоуправление на своей административной территории устанавливает время работы специализированных пунктов. Для жителей они должны быть доступны как минимум 20 часов в неделю, хотя бы один день в конце недели и хотя бы один рабочий день до 19.00.

В свою очередь, представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Эдите Пуке сообщила, что заключенный в 2015 году между РД и предприятием "BAO" договор предусматривает прием опасных отходов в семи пунктах на территории города. Жители Риги могут сдать 11 видов опасных отходов. Время работы контейнеров "BAO" согласовало с предприятиями, на чьей территории они находятся.

Отвечая на вопрос, почему пункты не работали в указанное время, Пуке указала на непредвиденные обстоятельства и человеческий фактор. "К сожалению, работник АЗС на улице Гунара Астрас нечаянно взял с собой ключи от контейнера, в результате, пункт приема опасных отходов был недоступен. В свою очередь, в пункте на улице Кишэзера сломалась дверь, и чтобы не было угрозы для безопасности людей, АЗС приняла решение не оставлять ключ в доступном месте до тех пор, пока не будет устранена техническая проблема", - пояснила представитель РД.

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