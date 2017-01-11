На днях Ирина столкнулась с неприятной ситуацией. Она попросила семейного врача выписать ей рецепты и оставить их в регистратуре. Вместе с рецептами женщина получила листочек, на котором от руки было написано: просьба оплатить пациентский взнос. DELFI Репортер разобрался, может ли семейный врач требовать оплатить пациентский взнос, если пациент не был у него на приеме.

"На днях я пыталась записаться к семейному врачу. Очередь была такая, что в лучшем случае я попадала только через полторы недели. При этом все, что мне было нужно – это рецепты на препараты, которые закончились и которые врач уже выписывала, - рассказывает Ирина. - "Зачем ждать полторы недели? Попробую позвонить напрямую в кабинет, попрошу выписать рецепты и оставить их в регистратуре", – подумала я и набрала нужный номер. Трубку взяла медсестра. Она меня выслушала и пообещал все сделать".

Когда Ирина пришла в поликлинику, ее ждал сюрприз. "В регистратуре вместе с рецептами мне дали листочек, на котором от руки было написано: просьба заплатить пациентский взнос 1,42 евро. И печать.

Сумма, конечно, небольшая, но ведь я не была на приеме у врача! За что 1,42?

Но я все равно заплатила. Вечером поговорила с мужем (у него другой докторат) и он сказал, что никогда не платит за подготовку рецептов, если врач оставляет их в регистратуре. Поспрашивала коллег на работе – и тоже никто ничего не платит. Помогите, пожалуйста, разобраться - нужно ли платить за подготовку рецепта, если пациент не был на приеме у семейного врача?"

Когда нужно платить пациентский взнос?

Согласно правилам Кабинета министров Nr.1529 "Порядок организации и финансирования здравоохранения", принятым 17 декабря 2013 года, за амбулаторное посещение семейного врача нужно платить пациентский взнос – 1,42 евро. Амбулаторным посещением не считается консультация по телефону, лабораторное исследование, функциональное исследование и врачебная процедура.

"То есть, если пациент по телефону попросил своего семейного врача выписать рецепт, и врач подготовил его, подписал и оставил в регистратуре медучреждения, где пациент потом его забрал, то за это платить пациентский взнос не нужно", - поясняет представитель Инспекции здравоохранения Агита Антонане. – В свою очередь, если пациент посетил семейного врача лично в приемное время (то есть в кабинете врача) и ему был выписан рецепт, то это считается амбулаторным посещением врача и за это нужно платить пациентский взнос 1,42 евро".

DELFI Репортер также поинтересовался, куда идут уплаченные пациентские взносы. Как оказалось, эти деньги никуда не перечисляются – за счет них практики покрывают свои расходы.

Согласно 27-й статье все тех же правил Кабинета министров Nr. 1529, медицинское учреждение, в том числе практика семейного врача, пациентские взносы направляет на покрытие издержек, связанных с оказанием врачебных услуг.

"Например, оплачивается аренда помещений, коммунальные счета (отопление, вода, канализация, электричество), покрываются хозяйственные издержки и другие", - говорит Агита Антонане.

Куда обращаться в спорной ситуации?

Если у пациента возникли подозрения, что за оказание услуг с него необоснованно просят плату, он должен обращаться к семейному врачу или медсестре, или же к администрации медучреждения. Если полученный ответ пациента не устраивает, нужно обращаться с заявлением в Инспекцию здравоохранения. "Медицинскую документацию по делу запрашивает Инспекция здравоохранения, однако если у пациента есть документы, которые могут помочь разобраться, например, копия чека, то призываем ее также присоединить к заявлению", - говорит Агита Антонане.

Заявление в Инспекцию здравоохранения можно принести лично, отправить по почте на адрес улица Клияну 7, Рига, LV-1012 или отправить по электронной почте, используя е-услугу "Заявление Инспекции здравоохранения) на портале www.latvija.lv.

Рассмотрение жалоб и заявлений является бесплатным.

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