В крайне неприятную ситуацию попала Зане с мужем и двухгодовалым сыном при посадке на самолет Лондон-Рига авиакомпании Wizz air. У семьи с собой было три ручных багажа, на один из которых был приобретен билет повышенной стоимости, гарантирующий возможность его провозки в салоне самолета. Несмотря на это, работница авиакомпании потребовала сдать все сумки в багаж. Супруги стали возражать и в итоге вообще не попали в самолет.

"Мы возвращались из Лондона, куда муж ездил по делам. Когда началась посадка на самолет, нам сообщили, что все три ручных багажа необходимо сдать. На одну из сумок был куплен билет повышенной стоимости, гарантирующий провоз ручного багажа в салоне самолета. Мы попытались сообщить об этом работнице авиакомпании, на что получили ответ: это относится к первым 104 пассажирам, нужно читать правила. Мы растерялись. В этой сумке находились стеклянные стаканы, которые муж купил для бизнес-проекта. Работница авиакомпании повернулась к нам спиной и просто перестала на нас реагировать. Мы дважды ей сказали, что готовы сдать сумки в багаж, но она нас игнорировала и продолжала обслуживать остальных пассажиров", - рассказывает Зане.

По словам женщины, так они простояли минут десять, после чего работница авиакомпании сообщила: "Вы никуда не летите", отдала паспорта, посадочные талоны, пожелала всего хорошего и ушла.

Супруги были в шоке. Они сами нашли в аэропорту менеджера авиакомпании Wizz air. Она все выслушала и незамедлительно связалась с ответственной работницей, которая пояснила - Зане и ее муж разговаривали на повышенных тонах. Менеджер обещала разобраться, указав при этом, что сотрудница не имела права отказывать в посадке на самолет, если ворота открыты и пассажиры согласны сдать багаж. Она также предложила переоформить билеты на ближайший рейс, который был только утром.

В гостиницу Зане попала только к полуночи. Вставать нужно было в пять утра, чтобы вовремя быть в аэропорту. "Трудно подобрать слова, чтобы выразить то чувство беспомощности и унижения, которое пришлось пережить. Тебя вместе с мужем и двухлетним ребенком не пускают в самолет и посреди ночи зимой выставляют на улицу, ничего не объяснив... У многих могло и не найтись лишних 100 евро, которые мы заплатили за ближайшую дешевую гостиницу, а это значит, что пришлось бы провести ночь на стульях в аэропорту", - говорит читательница.

Своей историей Зане хотела бы предупредить остальных, что дорогой билет класса Wizz Plus, очевидно, не гарантирует возможность взять ручной багаж с собой в салон, хотя на билете говорится об обратном. На домашней странице авиакомпании в описании услуги Wizz Plus сказано следующее: "гарантированная возможность перевозки ручного багажа в пассажирском салоне (за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам).

В компании Wizz Air порталу delfi.lv. сообщили, что не могут комментировать конкретный случай и в случае претензий, предложили писать жалобу, обещая рассмотреть каждый случай в индивидуальном порядке.

"В стоимость билета Wizz Air включен один ручной багаж размером 55x40x23 cm и весом не более 10 килограммов. Wizz Air гарантирует, что пассажиры, которые используют услугу WIZZ Priority, смогут свой ручной багаж брать с собой в самолет и он будет находиться в салоне. Также эти пассажиры могут брать с собой дополнительно маленькую единицу багажа - женскую сумочку, сумку для планшетника или фотоаппарата, которые необходимо поместить под передним сиденьем. Нанятый авиакомпанией обслуживающий персонал обеспечивает комфортную посадку, а также последовательное и честное выполнение правил", - комментирует представитель Wizz Air Габор Васархеи.

После случившегося Зане обратилась в авиакомпанию с требованием выплатить компенсацию за несостоявшийся полет, расходы на такси и гостиницу. В ответном письме от Департамента обслуживания клиентов Wizz Air Hungary Ltd. сказано, что "компания не видит административного обоснования покрывать дополнительные издержки из-за того, что было отказано в полете, а также не может изменить принятое решение персонала". В письме также приводится список опасных предметов, которые согласно правилам авиакомпании запрещено брать на борт: оружие и взрывчатые вещества, любые предметы, которые выглядят как оружие, предметы и материалы, угрожающие безопасности пассажиров и персонала и другие. Если пассажир попробует пронести на борт самолета какой-либо из запрещенных предметов, авиакомпания может отказаться от перевозки багажа и пассажира.

"В следующем письме они пояснили, что опасными предметами считались стеклянные стаканы, из-за которых могли отказать в полете. Если так, то объясните мне, как бы мы могли несколько раз пройти проверку безопасности и на следующий день все равно улететь со стеклянными стаканами? - не скрывает возмущения Зане. - Когда им указала на то, что стаканы тут ни при чем, они извинились и предложили компенсацию 20 евро. Я даже не стала отвечать на это письмо, так как считаю это просто унижением. Я просто пытаюсь понять, кто должен нести ответственность в данном случае".

Семья уже написала жалобу в Центр защиты прав потребителей в Великобритании (UK European Consumer Center), а также в Английскую службу авиации.

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