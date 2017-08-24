В редакцию портала Delfi обратилась беременная женщина, которая утверждает, что в мебельном магазине Optimus mēbeles, который находится в Адажи, ей пришлось самой загружать в машину купленный товар. Впрочем, руководство магазина рассказывает совсем другую историю.

По словам читательницы, 18 августа вечером, она приехала в Адажи, в мебельный магазин Optimus mēbeles, чтобы забрать заказанные ранее шкаф и комод. После того как были оформлены все документы, женщина подъехала к рампе, чтобы загрузить товар в машину. "Продавец вынес его, поставил у стены и сказал "Пожалуйста, ваша мебель". От коробок до багажника машины было метров 10. Я растерялась и переспросила: "Серьезно? Мне, беременной женщине, нужно самой загружать в машину мебель?". На что последовал ответ: "Я вам не грузчик". Так как в магазин я поехала одна, то мне самой пришлось тащить и грузить в машину комплекты мебели. Что не могла поднять, волокла по земле. Детали от комода донесла в несколько заходов", - рассказала шокированная женщина.

Впрочем, она не винит мебельную компанию, скорее, отличился конкретный работник. "Если в общественном транспорте беременным уступают место, то в магазине Optimus mēbeles заставляют грузить мебель", - подвела итог читательница.

В свою очередь, руководитель отдела развития и продаж SIA "Alb Web" ("Optimus mēbeles") Ирина Озолиня, рассказала delfi.lv совсем другую историю. Работники магазина своего коллегу описывают как вежливого и отзывчивого. "Одна из продавщиц рассказала, что после выдачи товара коллега вернулся взволнованный и растерянный. На вопрос, что случилось, ответил, что клиентка повелительным тоном заявила: "Загрузи в машину!" На вопрос: "Ну и что ты? Загрузил?", мужчина ответил: "Конечно", - рассказала Озолиня.

"К сожалению, я не была на месте, поэтому трудно судить о сложившейся ситуации. Не слышав разговора, я не буду ни защищать, ни обвинять ни одну из сторон. Однако, посмотрев на фотографию, которую в редакцию прислала читательница, я не вижу, чтобы упаковка была испорчена из-за того, что ее волокли по земле", - отметила Ирина Озолиня.

В ближайшее время она намерена лично поговорить с данным работником, чтобы выяснить, что произошло.

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