"Хотела бы поделиться историей, которая приключилась со мной в Рижском аэропорту. Я бы не стала придавать ее огласке, если бы на мою жалобу не получила отписку, а на последующие мои письма аэропорт просто перестал отвечать. Надеюсь, эта история поможет улучшить отношение работников аэропорта к людям с проблемами медицинского характера", - так свое письмо в редакцию начала Лайне.

За несколько дней до полета женщине провели на правой руке сложную операцию, об этом свидетельствовал гипс и ярко-оранжевый послеоперационный цвет. Проблемы в аэропорту начались при прохождении контроля безопасности. "Учитывая, что рука была после операции, обувь снять было не так легко. Пытаясь удержаться на одной ноге, я старалась не задерживать очередь и справиться как можно быстрее. Допускаю, что мое мешканье стало раздражать работницу аэропорта, - рассказывает читательница.

После того как я прошла через ворота, она безо всякого предупреждения начала проверку. Резко схватила меня за пальцы и очень больно повернула руку. Я вскрикнула от боли, из глаз брызнули слезы. Только тогда она спросила, можно ли дотрагиваться до загипсованной руки. После того как была проведена проверка багажа и естественно, ничего запрещенного найдено не было, мне не предложили помощь и развороченный чемодан пришлось кое-как закрывать одной рукой. При этом хочу поблагодарить обслуживающий персонал самолета Norwegian Air - в отличие от работников аэропорта, они с пониманием отнеслись к ситуации и помогли поднять и переместить чемодан".

"Когда я отправила жалобу в аэропорт, мне пришел ответ, в котором говорилось, что "проверки проводятся для Вашей безопасности и безопасности других пассажиров". На мое уточнение, что жалоба была не про проверку, а про то, как она проводилась, ответа я не получила", - говорит читательница.

В Рижском аэропорту подтвердили, что получали жалобу. На ее основании были оценены действия работницы аэропорта, в том числе просмотрены записи с камер видеонаблюдения. "В ходе проверки не было констатировано, что работница департамента безопасности относилась бы к пассажирке грубо - была проведена стандартная процедура в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе с использованием детектора на взрывчатые вещества. К сожалению, очевидно, травма пассажирки была настолько тяжелой, что проведение этой стандартной процедуры вызвало дискомфорт. В своем ответе аэропорт принес извинения в связи со случившимся, одновременно пояснив, что проверки проводятся, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и полета, поэтому исключения в выполнении этой процедуры невозможны", - отметила представитель Рижского аэропорта Лаура Карните.

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