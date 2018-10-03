Жители многоэтажки на улице Авиацияс 17 уже две недели сидят без горячей воды. Срок выполнения ремонтных работ постоянно переносится, а во вторник и вовсе появилось объявление, что они затягиваются на неопределенное время. "Скоро на улице совсем холодно станет, в Риге начнут включать отопление, то есть мы и без отопления останемся?" - не скрывает тревоги один из жильцов дома. В компании Rīgas namu pārvaldnieks DELFI Репортеру пообещали начать устранять последствия аварии уже сегодня.

По словам Владислава, с 18 сентября и по сей день в их доме нет горячей воды. "Сначала обещали устранить неполадки до 28 сентября, сейчас вот вывесили объявление, что работы затягиваются на неопределенный срок," - рассказывает мужчина.

"Разговаривал с девушкой из RNP. Ответили, что у нас там такой хлам, что масштаб работ предстоит большой. Но позвольте, мы каждый месяц исправно отчисляем на ремонт дома! Почему они в таком случае так запустили все?! - возмущается читатель.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks DELFI Репортеру сообщили, что о необходимости ремонта жильцы знают давно. "С 2014 года в планах ремонтных работ указывается, что необходимо провести замену разводки труб с нижней подачей горячей воды. Однако, до сих пор на балансе дома не было достаточных средств для проведения этих работ", - рассказывает представитель RNP Лаура Валюма.

18 сентября была констатирована аварийная ситуация и предприятие Siltumserviss Rīga отключило подачу горячей воды, чтобы избежать дальнейших повреждений и причинения убытков жильцам дома. "Был составлен акт о дефекте, сейчас происходят подготовительные работы, заказаны все необходимые материалы и на этой неделе начнутся сами работы по замене труб. Информация об этом размещена в подъезде дома", - еще вчера рассказывала представитель RNP.

А уже сегодня утром участок, обслуживающий конкретный дом, отчитался перед головным офисом - ремонтные работы начнутся в среду и будут закончены в пятницу.

Во сколько они обойдутся, пока неясно. "В случаях, когда накоплений жильцов на устранение последствий аварийной ситуации не хватает, мы, как обслуживающая компания, проводим работы за свой счет. Окончательная сумма будет известна после окончания работ и будет включена в очередной счет за коммунальные услуги", - рассказала Лаура Валюма.

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