В своем первом письме (полный текст — ЗДЕСЬ) Дмитрий рассказал о том, как вместе с девушкой отправился работать в немецкую фирму К., купившись на рекламу общего знакомого, который сам в той компании трудился (как позже выяснилось, за привлечение работников из Латвии ему обещали премию) и утверждал, что все будет хорошо.

Краткое содержание, как все было: "Жадность преобладала над всеми чувствами!"

По рассказу Дмитрия, на деле все оказалось далеко не так, как обещали работодатели — выходцы из кавказской республики экс-союза. За жилье — 10-метровую комнату в общежитии в глубокой провинции на отшибе, где до ближайшего магазина час пешком — удерживалась плата, как за квартиру в ближайшем городе. При этом хозяева "настаивали, чтобы жильцы "не пользовались водой, не включали отопление и свет, не топтали в коридоре, не открывали окна, не парковали машину под окнами".

Девушку на работу, вопреки предварительным обещаниям, не взяли вообще. Как вспоминал Дмитрий, трудиться приходилось, вместо положенных по закону часов, от рассвета до глубоко после заката. На больничном — тоже.

Шофер должен был сам (в одиночку) работать и погрузчиком пациентов, которых, порой, приходилось спускать с верхних этажей. Никакого спецоборудования для этого не было предусмотрено. В особо тяжелых лежачих случаях, диспетчеры требовали, чтобы один шофер ехал на помощь другому в другой конец страны — тогда пациентам приходилось ждать погрузки часами. Вопреки правилам, в одну санитарную машину грузили по несколько пассажиров, в том числе на неположенные для этого места. В машине, которую вел Дмитрий, зимой не работало отопление.

"Основная ставка при отборе кадров в этой фирме делается на загнанных в угол иностранцев с плохими знаниями языка и местного законодательства, - писал Дмитрий. - Никакого инструктажа либо элементарных курсов первой помощи при начале работы не проводится. Все это выливается в непонимание просьб пациента и неправильные действия в чрезвычайных ситуациях... Сообщения о неисправности игнорировались. Особенно запомнился случай, когда ответственное лицо вынуждало меня перегнать машину с отказавшей тормозной системой на расстояние в несколько десятков километров, чтобы не оплачивать услуги эвакуатора".

По сведениям Дмитрия, все жалобы работников и пациентов игнорировались. Зато по документации весь процесс выглядел красиво, для чего велась двойная бухгалтерия… "На интернет-странице она преподносит себя как "дружелюбную организацию, предоставляющую транспортные услуги на высшем уровне". Но "жадность этой компании преобладает над всеми возможными человеческими чувствами". В итоге, когда рижанин нашел другую работу и решил уволиться, он получил только половину заработанных денег, за остальными пришлось обращаться в суд...

Дмитрий написал в DELFI Репортер с желанием "забыть эту работу, как страшный сон", и "предупредить соотечественников, чтобы те очень осторожно относились к предложениям по трудоустройству за границей"...

Что сейчас: "Они потеряли гораздо больше, чем выиграли на чужом несчастье!"

На днях в DELFI Репортер пришло еще одно письмо от Дмитрия — с благодарностью за публикацию и запрос в посольство.

"Резонанс сделал своё дело, - пишет Дмитрий. - Уже на следующий день после публикации объявление о трудоустройстве в эту фирму исчезло с латвийских порталов. Некоторые неравнодушные люди пытались лично связаться с руководством, которое, естественно, спряталось в кусты, подпортив себе и без того не очень положительную оценку этой фирме везде, где можно, за что им отдельное спасибо".

По словам Дмитрия, после обращения редакции DELFI в посольство Германии в Латвии фирму начали активно проверять, микроавтобусы останавливают и осматривают. "Лично видел сообщения от диспетчеров на трех языках, - пишет Дмитрий", - что водителям нужно немедленно избавиться от путевых листов, и при любой проверке сразу звонить. В фирме сильная просадка по заказам".

Также состоялся суд по невыплаченной зарплате, на который явился экс-работодатель Дмитрия. "Естественно, он пришел со стопкой бумаг и аргументов, мол, мы взяли и уехали, никого не поставив в известность, а они проплатили комнату, - сообщил рижанин. - Всплыли какие-то сломанные розетки, генеральная уборка комнаты 10 квадратных метров, стоимость которой была равна уборке дома и тому подобное. Любые устные договоренности он отрицал. Итог - никаких устных договоренностей в этой фирме".

В любом случае, по мнению Дмитрия, "потеряли они гораздо больше, чем выиграли на чужом несчастье и всех ими обманутых. К сожалению, приструнить такие фирмы на сегодняшний день можно только оглаской, что и было сделано. Ещё раз спасибо!"

А вообще-то, Германия - прекрасная страна для тех, кто готов трудиться!

Сам Дмитрий после ухода с перевозок "на удивление быстро нашёл работу по специальности, несмотря на отнюдь не идеальный немецкий". По его словам, "спрос на квалифицированный персонал, по крайне мере в нашем регионе, сумасшедший". Работу для девушки оказалось найти не так просто: "Зарегистрировались в агентстве занятости. Так же обзванивали множество фирм по трудоустройству приезжих, но внятного ответа на вопросы о рабочем времени и зарплате не получали. Примерно через два месяца она устроилась в неплохую немецкую фирму, с почасовой оплатой и всеми полагающимися благами".

Из своего печального прошлого опыта Дмитрий сделал вывод, что "при любой несправедливости нужно иметь задокументированные доказательства, хотя бы фото и видео. Суд по рабочим вопросам в Германии - бесплатный, иски рассматривают быстро, уволить за обращение в суд - сильный риск для работодателя".