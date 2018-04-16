Читатель DELFI Репортера рассказал печальную, но поучительную историю работы за границей, с целью "предостеречь тех, кто думает, что там всё так сладко, правильно и красиво". Дмитрий попал в компанию, которая занимается перевозкой по Германии людей с ограниченными возможностями движения. Оказалось, что и в такой упорядоченной стране есть деятели, которым закон не указ. На их удочку попадаются не только слабо знающие права и язык гастарбайтеры, но и граждане Германии.

Причина, по которой Дмитрий и его девушка решили покинуть Латвию, мало отличается от историй десятков тысяч молодых латвийцев, живущих сегодня за рубежом. Из рассказов своих знакомых, перебравшихся в Германию, представляли ее себе исключительно законопослушной страной, "где, в первую очередь, соблюдаются права человека, а любой труд достойно и честно оплачивается, где есть перспектива как для специалиста, так и для простого рабочего, где хороший климат и инфраструктура, в общем все прелести цивилизованной Европы".

Так Дмитрий и его девушка присоединились к 30-тысячной армии экс-латвийцев, которые подались за лучшей жизнью в Германию. А всего с начала века Латвию покинуло 270 000 граждан и неграждан.