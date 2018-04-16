Причина, по которой Дмитрий и его девушка решили покинуть Латвию, мало отличается от историй десятков тысяч молодых латвийцев, живущих сегодня за рубежом. Из рассказов своих знакомых, перебравшихся в Германию, представляли ее себе исключительно законопослушной страной, "где, в первую очередь, соблюдаются права человека, а любой труд достойно и честно оплачивается, где есть перспектива как для специалиста, так и для простого рабочего, где хороший климат и инфраструктура, в общем все прелести цивилизованной Европы".
Так Дмитрий и его девушка присоединились к 30-тысячной армии экс-латвийцев, которые подались за лучшей жизнью в Германию. А всего с начала века Латвию покинуло 270 000 граждан и неграждан.
- 1. Первый пшик. Глубокая провинция, стирка 'за наличные', до магазина час пешком
- 2. Второй пшик. Женщины не требуются, бюро с запахом навоза, мифическая медстраховка
- 3. Третий пшик. Двойная бухгалтерия, ненормированная работа, хамские диспетчеры
- 4. Еще четыре пшика. Инвалиды пачками, мерзлый автобус без тормозов, падающие бабушки
- 5. Глобальный пшик. Двойная бухгалтерия для "рядовых осликов" и "козлов"