Дело было в Гризинькалнсе. К освободившемуся в прошлом году Вячеславу подошел незнакомый мужчина и обвинил его в том, что он якобы ограбил его жену. В дело вмешалась полиция, благодаря которой история получила весьма неожиданную развязку.

"5 июля на улице Лабораторияс ко мне подошел незнакомый мужчина и обвинил меня в том, что 12 июня я ограбил его жену. Он мне угрожал, толкал. Впрочем, до драки дело не дошло, - рассказал порталу delfi.lv Вячеслав. Вскоре подошла и та самая "ограбленная" жена по имени Снежана. "Она кричала, что у нее маленький, годовалый ребенок, который остался дома. Говорила, что я ее ограбил у банкомата, изнасиловал, бросил в машину и увез в Литву", - вспоминает Вячеслав.

На место было решено вызвать полицию. Приехало сразу несколько экипажей. По словам мужчины, увидев полицейских, Снежана озверела еще больше, стала кричать, что он не только насильник, но еще и педофил. В итоге мужа отправили домой к малышу, а женщину вместе с Вячеславом доставили в участок на Гоголя для выяснения всех обстоятельств.

"Впервые в жизни я вел себя спокойно и сдержанно, хотя в душе все кипело. Искренне удивило, что полицейские тоже вели себя очень спокойно. В участке Снежана снова пыталась спровоцировать конфликт, но работники полиции были очень терпеливыми", - вспоминает Вячеслав.

После того как мужчина дал показания, его отпустили домой. Снежана, по словам Вячеслава, заявление об ограблении так и не написала. В конце концов, она призналась полицейским, что детские деньги в размере 170 евро спустила, а для мужа придумала историю про ограбление и изнасилование.

"Кто бы мог подумать, что я скажу спасибо полицейским за их профессиональную работу, вежливость и терпение", - сам себе удивляется Вячеслав.

В Государственной полиции сообщили, что принято решение отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

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