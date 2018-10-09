В редакцию DELFI Репортера обратился житель Иманты, проживающий в доме по адресу Дубулту 16. В то время как многие жалуются, что в их домах еще не включили отопление и дозвониться до Siltumserviss Rīga просто нереально, Андрей столкнулся с другой проблемой - батареи греют так, что приходится открывать окна и отапливать улицу.

"Недавно в городе начали подключать отопление и тут практически у всей Риги начали появляться проблемы: у кого-то грела только одна батарея , у кого две. А у нас на Дубулту 16, при открытых окнах стоит жара +28!!! - не скрывает возмущения читатель.

"Позвонил в RNP. И у них как всегда кто-то виноват. На мой вопрос: "Почему я должен отапливать улицу и кто это будет оплачивать?" девушка из инфоцентра сказала, чтобы я звонил напрямую и говорил с "силтумсервисом". И вот теперь главные вопросы: почему RNP не выполняет своих прямых обязанностей? В конце концов, они являются обслуживающий фирмой и это они заключили договор и обязаны следить за выполнением этого договора. Куда смотрит Рижская дума, которая является совладельцем RNP? Кто будет оплачивать такую "радость" в +28? Опять жильцы?"

В компании Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что 8 октября получили от жильцов нижних этажей дома по адресу Дубулту 16 (бульвар Анниньмуйжас 62) заявления, что в квартирах очень жарко. В свою очередь, от жильцов верхних этажей были получены жалобы, что несмотря на подключенное отопление, у них очень холодно.

"Подключая отопление, общество “Siltumserviss Rīga” никакие повреждения в системе не констатировало, однако, после этих заявлений, в тот же день объект снова обследовали и зафиксировали, что не работает регулятор давления потока. Он незамедлительно был демонтирован и теплоузел был отрегулирован вручную", - объясняет представитель RNP Лаура Валюма.

Во вторник после обеда, 9 октября, регулятор был заменен. Работа узла будет возобновлена в нормальном автоматическом режиме.

"Ремонтные работы по отслуживавшему компоненту отопительной системы были включены в список необходимых ремонтных работ на этот год, однако, для их проведения у дома нет достаточных накоплений. Напоминаем, что обслуживающая компания может проводить ремонтные работы только в том случае, если владельцы квартир обеспечили для этого финансирование", - отметила Валюма.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!