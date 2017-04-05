Житель Плявниеков: "Огромный мусоровоз заезжает во двор по газону, а RNP лишь разводит руками"

В редакцию DELFI Репортер обратился житель микрорайона Плявниеки с просьбой рассказать о назревшей проблеме. По словам мужчины, огромный мусоровоз постоянно заезжает во двор дома на улице Сахарова по газону, при этом ответственные службы лишь разводят руками.

"А как наводит чистоту подрядчик Rīgas namu pārvaldnieks компания Clean R в вашем дворе? В моем дворе это происходит вот так:

Foto: DELFI Репортер

В результате, на данный момент газон выглядит так:

Foto: DELFI Репортер

Меня этот факт по ряду причин не устраивал, и я решил обратиться в управляющую компанию Rīgas namu pārvaldnieks с просьбой помочь решить ситуацию, - рассказывает Олег. - С ответственным за обслуживание территорий у нас состоялся следующий диалог:

Я: Вы знаете, у меня такая проблема — испорчен газон перед домом

RNP: Мусоровозы?

Я: Откуда вы знаете?

RNP: А к нам много кто обращается с проблемой газонов и испорчены они именно мусоровозами".

Олег также предоставил DELFI Репортеру переписку с RNP, в которой его уведомили, что пообщались с компанией Clean R и там сообщили, что мусоровозы не могут заезжать во двор по дороге, так как мешают припаркованные машины. "Чтобы решить проблемы предлагаем следующие варианты: установить дорожные знаки, запрещающие парковку, переместить мусорные контейнеры в другое место или расширить въездную дорогу", - сообщила специалист отдела приема заявлений RNP Лига Пуриня.

Там же в письме указаны и примерные расценки на "расширение дороги" - проект обойдется примерно в 5 тысяч евро, асфальтирование – 50 евро за кв метр, а брусчатка – 30 евро за кв метр.

По словам Олега, по телефону ему также сообщили, что можно обращаться по каждому случаю проезда мусоровоза по газону с фото- или видео фиксацией в муниципальную полицию, которая в таком случае выпишет водителю штраф. "Я, как человек последовательный, решил перед полицией пообщаться с компанией Clean R. Из их ответа я понял, что в происходящем виноваты все, кроме них самих", - возмущается читатель.

В официальном ответе, который Олег получил на электронную почту, указано несколько причин, по которым, мусоровозы Сlean R вынуждены ехать по газону. "На видео, которое вы прислали, видно, что проезду мешают припаркованные машины. Призываем вас обращаться к домуправляющей компании, чтобы решить этот вопрос. Также следует учитывать, что у наших мусоровозов очень большие габариты, поэтому угол разворота у них больше, чем у легковых автомобилей. Чтобы оказать услуги, наш транспорт вынужден заезжать на газон", - сообщила специалист по обслуживанию клиентов Clean R Вита Мосина.

Однако и этот ответ не удовлетворил читателя, и он раскритиковал каждый из пунктов.

"Территория двора (якобы маленькая). Я живу в этом дворе 30 лет. И что удивительно, газон не всегда был в таком состоянии. То ли территория двора со временем усохла, то ли мусоровозы раньше были других размеров, то ли кто-то что-то не то говорит. CleanR утверждает что нет возможности проехать по другой траектории — указанная траектория — это действительно максимум, который может предпринять водитель для того, чтобы уберечь газон?

Foto: DELFI Репортер

Вопрос: как проезжали раньше? (на этом месте даже кусты росли)

Foto: DELFI Репортер

Допустим, все плохо. Clean R как-то пытался разрешить ситуацию? Ответ повис в воздухе.

Припаркованные авто (якобы не по правилам). Clean R утверждает, что проезду мешают неправильно припаркованные авто и уверены, что это является основанием для нарушения ПДД водителями компании. Допустим, что авто жильцов стоят с нарушениями. Clean R заявляли в полицию о неправильно припаркованных авто? Некоторые сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks утверждают, что водитель мусоровоза не имеет возможности вызвать полицию, т. к. должен дожидаться приезда полиции на месте происшествия (он начальству хотя бы сообщал об этом?) — не должен, если сделано фото нарушения и отправлено через мобильное приложение муниципальной полиции. Clean R инструктировал водителей, работающих на данном участке? Получил их мнение о проблеме и возможные способы решения?

Мусоровозы (их якобы стандартно большие габариты). Clean R обслуживает дворы трехосными мусоровозами и утверждает, что размеры мусоровозов стандартные и машин меньшего размера нет. Но если компания CleanR не знает о том, что существуют мусоровозы размером с маршрутку, вместимостью от пяти кубических метров, то это говорит о не компетенции. А еще есть возможность обслуживать дворы двумя мусоровозами — маленьким и периодически принимающим у него мусор.

В Рижской муниципальной полиции мне объяснили, что не могут привлечь к ответственности ни Rīgas namu pārvaldnieks (за ненадлежащее обслуживание территории), ни CleanR (за систематическую порчу газона)".

"Они должны ответить!"

"В действительности, Clean R оказывает услуги ненадлежащего качества, за что должна нести ответственность перед заказчиком услуг — в данном случае управляющей компанией, - уверен Олег. - Clean R также должна нести административную ответственность за порчу газона. Если компания не имеет возможности оказывать услуги должным образом ввиду отсутствия квалификации персонала/ подходящего парка техники и т. п., она вполне может расторгнуть договор на обслуживание этого участка или договора полностью. Вместо этого, CleanR перекладывает свою ответственность на других. Понятно, что экономически выгоднее обслуживать дворы огромными трехосными мусоровозами и говорить, что маленьких размеров мусоровозов не бывает".

Но сдаваться Олег не собирается. "Пока что ведется автоматическая видеофиксация нарушений с передачей каждого материала в муниципальную полицию. В надежде на то, что водители, получающие штрафы, поднимут вопрос в компании "снизу", - рассказывает читатель. - Я также намерен подать заявление в антикоррупционный отдел Rīgas namu pārvaldnieks и в Криминальную полицию с просьбой проверить наличие коррупционной составляющей в отношениях обслуживающей компании и ее подрядчика, где заинтересованная в результате получения качественной услуги сторона и оплачивающая эти услуги, покрывает подрядчика".

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