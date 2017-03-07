Парковка во дворах – головная боль многих рижан, живущих в многоквартирных домах. Вот и жители улицы Раунас в Пурвциемсе тоже пытаются втиснуть железных коней поближе к дому. При этом не всегда машины получается разместить строго на асфальте, бывает, что и на газон приходится чуточку заезжать. В итоге штраф. Например, 2 марта работники муниципальной полиции приезжали на улицу Раунас аж три раза.

"Здравствуйте. Не знаем уже куда обратиться всем домом, поэтому просим вас о публикации этой истории. Все жильцы недовольны и огорчены до ужаса, - так начали свое письмо в редакцию DELFI Репортер жители улицы Раунас.

В полдень 2 марта к нам во двор приехали полицейские и начали расклеивать штрафы за парковку. Ситуация повторилась в 14:30 и в 20:00 вечера. Полицейским не понравилось, что машины были частично припаркованы на газоне. Однако если их поставить строго на асфальте, то любой проезжая мимо, может запросто снести зеркало. При этом никто ни за что отвечать не будет. Не смогут проехать и ответственные службы. Уже был случай, когда не могла проехать "скорая", в итоге искали автовладельца и просили его переставить машину.

Кому эти 5-10 см на газоне помешали? Тем более что там уже лет десять не газон, а куча грязи и песка. Детскую площадку снесли лет 15 назад, соседка просит засыпать песочницу песком, чтобы дети могли играться, а в итоге там только собачки бегают по своим нуждам, да старушки сидят в тёплую погоду и сплетни разводят.

Земля под домом и та, где стоят машины, включая "газон", хозяйская, и мы платим за нее аренду - почти 20 евро в месяц с каждой квартиры. Так почему же мы не имеем права поставить машину на той территории, за которую платим? Ответ один – есть закон!

В прошлом году такая ситуация уже была: кто-то с дома пожаловался, кто-то у кого нет машины, и этот кто-то оказался пожилой бабушкой, которой, видимо, негде гулять. Слова, которые она кинула в наш адрес: "Да чтобы вас тут всех пооштрафовали". Не прошло и 30 минут, как снова приехала муниципальная полиция со словами: "ставить машины вы здесь вообще не имеете право, а если хотите ставить, пускай ваше домуправление ставит соответствующий знак". Простите, но мы тут живем по 30 лет и больше и всю жизнь ставили машины, и не надо было никаких знаков. А теперь нам объявляют, что ставить машины нельзя? Эта ситуация просто выбивает из колеи".

По словам жителей, кого-то оштрафовали на 30 евро, кого-то – на 40 евро. После "визита" полиции многие стали парковаться на дороге за домом, однако, это привело к новым конфликтам.

"Дело в том, что это разжигает ссоры между жильцами, так как с наших двух домов машины теперь ставят около чужого дома, где есть свои жильцы с машинами. Теперь те приезжают вечером с работы и им негде припарковаться".

"Люди теперь не знают, что делать, где машины оставлять. Полиция сказала, что здесь нужен знак, что здесь жилая зона, или засыпать эту зелёную зону, но председателям дома просто всё равно на эту ситуацию. Никто ничего делать не хочет".

В муниципальной полиции подтвердили, что 2 марта на улицу Раунас были получены три вызова в связи с припаркованными на газоне автомобилями. "Сотрудники полиции отправились на место и составили административные протоколы. В общей сложности было составлено 11 протоколов, - рассказал представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис, добавляя, что в тот жен день был получен и четвёртый вызов, однако он был связан с бездомным.

"Напоминаем, что приоритет Рижской муниципальной полиции – поддержание общественного порядка, а не контроль за правильностью парковки во дворах. Однако, если получен вызов, то мы обязаны на него реагировать", - заявил Садовскис.

Похоже, в этой ситуации выход один - встретиться с хозяином земли и договориться, что делать. Как показывает практика, многие землевладельцы охотно идут навстречу рижанам и разрешают устанавливать во дворах необходимые дорожные знаки. В любом случае, делать что-то нужно. В противном случае жители улицы Раунас рискуют разориться на штрафах.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!