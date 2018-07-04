В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которая провела "необычное утро". "Красиво жить не запретишь, поэтому я себя баловала - умывалась, чистила зубы и смывала унитаз бутилированной негазированной водой", - рассказывает Светлана. А все потому, что в доме без предупреждения отключили воду. Дозвониться до нужных служб, как это часто бывает, получилось с большим трудом. Ну а пока они скидывали ответственность друг на друга, пришлось как-то выкручиваться.

"Это незабываемое утро мне и многим другим жителям нашего района подарил Rīgas namu pārvaldnieks. Но это я узнала потом. Сначала я подумала, что по своей невнимательности просто прощелкала объявление, справилась у соседа - нет, не прощелкала. Сосед посоветовал не злиться впустую, и я восприняла совет буквально", - рассказывает Светалана.

"Далее хронология событий была такая:

1. Звонок в д/у "Юбилейный". Там говорят - невиноватые мы, это Rīgas namu pārvaldnieks и вообще, они должны были вас уведомить.

2. Звонок в RNP. Женщина на том конце провода отвечает, что это фирма Infra AB, а они лично тут вообще ни при чем. И Rīgas ūdens тоже причастен, так как без них вообще воду отключать нельзя.

3. Нахожу в "Гугл" фирму Infra AB, инфы вообще минимум, звоню - трубку никто не берет.

4. Звонок в Rīgas ūdens. Там, наконец, адекватная реакция. Говорят, так это же Rīgas namu pārvaldnieks! Я говорю: "Нет, они в отказ ушли". На том конце ржут и говорят: "А вы зайдите на их страничку и посмотрите справа. Захожу на страничку, а там действительно написано справа прямо так все информативно - 03.07.2018 (9.00) до 03.07.2018 (līdz darbu pabeigšanai) aukstā un karsta ūdens padeves pārtraukums Jukuma Vācieša iela 1 K-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,12; Tīnūžu iela 12, 14, 16, 18; Lubānas iela 137 25666050, Infra AB PS.

Понимаю, что следующий шанс поговорить с нормальным человеком фиг знает, когда выпадет, надо пользоваться. Спрашиваю: "А это вообще так модно сейчас в Риге, отключать воду без предупреждения, чтобы люди минералкой умывались?" Говорят: "Нет, не только немодно, но и незаконно". Уточнила. Оказывается, существует нормативный акт Рижской думы Nr.17, который обязывает своевременно информировать жильцов об отключении воды.

5. Думаю: звонить снова в RNP не хочется прямо так сразу. Звоню в фирму Infra AB, по телефону, указанному уже на сайте. Трубку берут! Мужчина не очень довольно отвечает, что да, фирма та, но он не в курсе, его бригада этим не занимается. Спрашиваю: "Чья занимается?" Ответ: "Я не знаю, начальство знает". Говорю: "Давайте телефон вашего начальства, я не гордая, позвоню опять (а фигли, у меня тариф безлимитный). Он говорит: "Я не могу вам дать его телефон и вообще, если я до него дозвонюсь, то ему меня жалко". Ок, как я уже говорила, я не гордая. Я объяснила мужчине, что мне как раз его жалко - нас тут 15 домов без воды и в бешенстве. Ничего личного, но как только мы поболтаем, я опубликую его телефон на Facebook и весь оставшийся день он будет очень востребован. Мужчина занервничал, сказал, что его телефон опубликован на сайте по какой-то страшной ошибке и попросил подождать 15 минут. Через 5 минут перезвонил и очень любезно сообщил, что вода появится буквально в течение трех часов, особенно в моем доме.

6. Звонок в RNP. Женщина устало отвечает, что они ни при чем и воду не отключали. Я ей сообщаю, что их сайт "хакнули" и мало того, подонки вывесили на нем сообщение о датах и локациях отключения воды. Женщина зависает, что-то там лихорадочно проверяет и сообщает что точно! Есть такое дело! Она не заметила, но все равно это фирма Infra AB и именно они должны были информировать. Я говорю, что фирма - всего лишь субподрядчик, а заказчик - вы и вы нарушили (тут я уже умная) нормативный акт. Женщина берет паузу, переключает меня на удержание и, видимо, просит помощь зала. Через минуту сокрушенно просит прощения и обещает информировать кого надо и наказать кого надо. Я женщине не верю, поэтому

7. Звонок в Думу. Дума важным мужским голосом мне разъясняет, что если бы Дума занималась решением мелких бытовых проблем на уровне домоуправления, то они бы только эти и занимались 24 часа в сутки, так как много нас таких, а они одни. Спрашиваю: "А вы пробовали дорогой минералкой унитаз смывать без перспективы добыть другую воду, похуже?" Мужик виснет. Он не пробовал, поэтому выдает email и все данные управляющего RNP и просит написать сначала жалобу ему. Абсурдность ситуации меня смущает. Написать управляющему жалобу на управляющего? Работник Думы говорит, что именно с этого надо начать и дождаться ответа. А вот уже с ответом можно к ним".

"Жалобу написала. Продолжение следует. Сегодня задала на Facebook непраздный вопрос: как часто отключают воду без предупреждения? Оказалось - очень часто. А вообще у меня предложение: давайте меньше молчать и злиться, а больше действовать и объединяться?" - предлагает Светлана.

Как сообщили в компании Rīgas namu pārvaldnieks, информация о планируемых работах была выдана ответственным работникам 29 июня и своевременно вывешена на информационных стендах в тех домах, которые обслуживает RNP. "В случае с домами, которые обслуживают кооперативы, это касается и дома читательницы, информация была передана дворникам с тем, чтобы они проинформировали жильцов", - сообщила представитель RNO Юлия Песлару.

Подача воды была возобновлена 3 июля, в 15.00.

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