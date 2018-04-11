Споры о том, кому принадлежит дорога и кто ей может пользоваться, привели к тому, что животные приюта Ķepu-ķepā фактически оказались отрезаны от внешнего мира - местные жители забаррикадировали сервитутную дорогу, что сделало невозможным поставку корма и обеспечение оперативной ветеринарной помощи.

"Информируем, что сворачивая с дороги P93, последние три километра по грунтовой дороге до общества Ķepu- ķepā проехать невозможно", - говорится в заявлении Общества по защите животных в социальной сети Facebook.

До приюта можно доехать двумя дорогами: одна из них муниципальная, а вторая - сервитутная, соединяющая две асфальтированных дороги. Эти участки принадлежат частным лицам.

"Муниципальная дорога находится в очень плохом состоянии. По ней можно только на тракторе проехать", - поделилась с delfi.lv представитель Ķepu- ķepā Гундега Бидере.

Краевая дума заявляет, что планирует отремонтировать муниципальную дорогу, как только установится теплая и сухая погода. "Как и во всей стране, в Озолниекском крае наступила весна и погодные условия повлияли на состояние муниципальных дорог. Как только это будет технически возможно, дороги планируется грейдировать. Но сперва они должны высохнуть", - указала представитель Озолниекской краевой думы Эвита Кайриша.

Ну а пока нет ремонта, посетителям приюта не остается ничего другого, как ехать по участку дороги, принадлежащему частным лицам, что возмущает местных жителей. Они посетовали на то, что заботятся о данном участке дороги. Он всегда был в хорошем состоянии, до тех пор, пока по нему не стали ездить посетители приюта и тяжелая техника.

В свою очередь, Общество защиты животных перечисляет сразу несколько факторов, которые реально повлияли на состояние дороги - проливные дожди, в результате которых воде некуда уйти, нет сточных канав и системы мелиорации; активная лесная разработка; и наконец, выкопанный у дороги пруд - во время половодья вода оказывается на дороге.

Главные споры вызывает вопрос - кто может пользоваться этой дорогой. Жители указывают на то, что это сервитутная дорога, принадлежащая нескольким частным лицам. В свою очередь, общество настаивает на том, что "дорога, которую соседи считают частной собственностью, находится в неоспоримом общем пользовании".

Защитники животных: баррикады из бревен и опасения, что дорогу перероют

Весь сыр-бор из-за участка грунтовой дороги Ревици-Швагерциемс, который соединяет шоссе Елгава-Иецава с тем местом, где находится Общество защиты животных Ķepu-ķepā. Этот участок дороги давно "просит" ремонта. Однако в этом году проблема оказалась критичной.

Общество хотело ремонтировать свой участок дороги летом, но потом решила провести работы в апреле - уж очень в плохом состоянии дорога. В общей сложности на дорогу было высыпано 20 грузов щебня. Уже потрачено 1000 евро, нужно еще 2 000, чтобы закончить ремонт. "Если бы мы воспользовались услугами бригады по дорожному строительству, то издержки составили бы по 3000 за каждый 100 метров. При таких расценках волосы дыбом встают! - рассказывает представитель Ķepu-ķepā.

В такую же сложную ситуацию попали и жители ближайшего поселка - для них дорога тоже стала не проездной. Однако, вместо того, чтобы оперативно искать решение проблемы, они решили угрожать нам тем, что закроют дорогу. А это означает, что мы не сможем получать корма для животных, а также обеспечить оперативную ветеринарную помощь".

"Существенно снижается количество посетителей и волонтеров, драматически снизилось количество адопций".

По словам Бидере, Общество встретилось с жителями поселка, чтобы решить вопрос о ремонтных работах. Защитники животных согласились помочь, отремонтировать участок дороги, доставив 40 кубов доломитового щебня, правда, при условии, что соседи оставят дорогу в общем пользовании. Доломит планировалось доставить в среду, 11 апреля, о чем жители поселка были проинформированы. "Однако, 6 апреля они самовольно забаррикадировали дорогу брёвнами и ветками, тем самым отрезав нас и сделав невозможным доставку корма для животных", - рассказывает Бидере, добавляя, что у нее есть опасения, что дорогу вообще могут перерыть.

Защитники животных вызвали на место Государственную полицию, которая потребовала убрать баррикады, а также предупредила соседей о противоправных действиях с их стороны. В полиции порталу Delfi подтвердили, что был получен вызов, вследствие чего было начато административное делопроизводство о возможной порче дорожного покрытия.

"Баррикады были убраны, но как только полиция уехала, они снова положили бревна на дорогу", - рассказывает Гундега Бидере.

Местные жители: они портят наше имущество!

Местные жители считают, что состояние дороги ухудшилось из-за большого потока машин, которые едут в приют для животных. Каждая из сторон даже специально вела подсчеты.

По словам Бидере, в течение месяца приезжали всего 15 машин, не считая частный транспорт, а также один грузовик, который привез сено (он приезжал, когда на улице было холодно и дорога замерзла). "И здесь возникает вопрос: что портит дорогу больше - машины весом три тонны или 40-тонные грузовики, которые используют в лесозаготовке?" - спрашивает представитель Ķepu-ķepā.

Местные жители парируют и представляют свои цифры. "Мы построили дорогу, а они [общество] несмотря ни на что продолжают ездить на грузовиках. Это привело к тому, что уже месяц мы все вынуждены ходить пешком, потому что по дороге просто не проехать", - поделился с порталом delfi.lv местный житель, пожелавший остаться неизвестным. - Они сознательно ездят на тракторах и портят наше имущество!"

Мужчина рассказывает, что насчитал порядка 40 машин, которые приехали в приют, а не 15, как говорят защитники животных. Только на Пасху приехали около 30 машин. "Она [Бидере] может ездить по другой дороге [муниципальной], тогда она быстрее доедет до общества", - предлагает мужчина.

"Речь не идет о ненависти к котам или зайцам. Речь о хозяйке. Не нужно животных притягивать. В этой ситуации человек игнорирует абсолютно любые нормы, человек сознательно ведет себя бессовестно!" - возмущается местный житель.

"Мы будем судиться с ними!" - воинственно заявляет мужчина, добавляя, что уже написал заявление в Госслужбу среды, в Продовольственно-ветеринарную службу и другие учреждения. "Какая защита животных! Ужасный вид! Живут без канализации и в грязи! Эти постройки самовольные, ни одна не зарегистрирована", - утверждает мужчина.

Впрочем, местные власти опровергают сказанное - общество сотрудничает со строительным управления Озолниекского края. Кроме того, информация о любом имуществе публично доступна в строительной информационной системе (BIS).

Согласно информации в BIS об имуществе, принадлежащем приюту Ķepu-ķepā, 10 навесов для собак, два навеса для коз, два навеса для лошадей находятся в стадии "строительные работы". Две хозяйственные постройки также находятся в стадии "строительные работы". Для одного хозяйственного здания для котов и двух для собак также присвоена стадия "строительные работы". В свою очередь, в стадии "концепция" (iecere) находится одно хозяйственное здание.

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