- Татьяна, приславшая репортаж на злободневную тему "Если на фото больше одной машины, то снимок фоторадара недействителен?"
- Алена, чей репортаж "Жители Пурвциемса: 30 лет ставили машины в своем дворе, а теперь нельзя?" вызвал бурное обсуждение. К сожалению, ситуация с парковкой во дворах действительно сложная. Впрочем, в некоторых районах соседи-пешеходы и соседи-автоводители все же смогли договориться, установив соответствующие дорожные знаки. Так что, все в ваших руках.
- "Вы вообще проверяете, ЧТО публикуете?" Такое сообщение получил DELFI Репортер после публикации репортажа "Привет из ямы! Валдекю 59!!" Да, да, мы знаем, что это фейк. Однако таким нестандартным способом жителям Зиепниеккалнса все же удалось привлечь внимание ответственных служб к ямам у себя во дворе. Поэтому Елена награждается призом за юмор и креатив.
- Также хотелось бы отметить Наталью, которая прислала в редакцию историю "Ну и что?!" На глазах у читательницы таксист сбил велосипедиста и уехал". Наталья вместе с мужем догнали водителя и "вернули" на место ДТП. Побольше бы таких неравнодушных людей!
- Приз получает Александр, рассказавший DELFI Репортеру о том, что в этом году его ОСТА подорожала почти в два раза. Благодаря этой истории, портал DELFI одним из первых рассказал и объяснил своим читателям, почему в этом году подорожала страховка и чего ждать в будущем. Статья называется "Страховщики объяснили, почему в этом году резко подорожала ОСТА"
- За помощь в подготовке материалов "Сдал бутылку и получил деньги. Почему в Латвии нет автоматов для приема тары?", "Конфликт в автобусе Lux Express, или Десять евро за чужое место на сквозняке" и "С 1 июня за услуги некоторых мобильных операторов придется платить больше" подарочную карту получает Евгений.
- Михаил награждается подарочной картой Galactico за интересную статью "После замены старого электросчетчика на "умный" я вдруг стал должником".
- В свою очередь, Даниил получает приз за доброе и забавное видео с утками, которое называется "Кря-стоп, мы подошли из-за крыла", или "Это наша стоянка и мы её доим!"
C каждым из победителей мы свяжемся лично! А всем остальным напоминаем: конкурс продолжается, поэтому мы ждем ваши истории, фотографии и видео!