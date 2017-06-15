Пришло время наградить авторов лучших репортажей по итогам мая 2017 года. Итак, карты Galactico на сумму 30 евро получают следующие авторы:

1) Алиса, приславшая репортаж "Коллекторы "достают" мою бабушку звонками, пытаясь найти должника".

2) Постоянный автор рубрики DELFI Репортер Борис Заезерский, поделившейся грустной историей "Смерть на проводах - аист грустит рядом с погибшим партнером".

3) Сегодня Карина воспитывает двух малышей, она заботливая и любящая мама. Но она, как никто другой знает, через что проходят дети, попавшие в детский дом. Эта очень личная, очень откровенная и тяжелая история, которая тронула до глубины души сотни читателей. "Я - ребенок системы". История Карины, которая выросла в детском доме".

4) Подарочной картой награждается еще один постоянный автор рубрики DELFI Репортер Андрей, благодаря которому читатели смогли, пускай и виртуально, побывать на Кипсале на автовыставке "AUTO-2017", посетить в ночь музеев предприятие Aldaris, а также увидеть праздничный салют на 9 мая.

C каждым из победителей мы свяжемся лично!

Редакция "DELFI Репортера" напоминает: в июне стартовал новый розыгрыш призов! Ждем ваши репортажи!