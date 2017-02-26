1) Ирина, приславшая репортаж, "Может ли семейный врач требовать деньги за выписку рецепта, если пациент не был на приеме?"
2) Татьяна, благодаря которой стоянку у детского Гайльэзерса почистили от снега. Репортаж называется "Почему я должна платить Cityparks за нечищенную автостоянку? (+ фотоотчет о проделанной работе)"
3) Читатель под ником ApoStol_NL за репортаж "Новые правила по выбросу СО2 - это обдираловка народа!"
4) Приз также получает Сергей, который призвал читателей быть осторожными, выбирая мастеров на порталах объявлений. Репортаж называется "Горький опыт читателя: за рекламными объявлениями на ss.lv могут скрываться уголовники".
C каждым из победителей мы свяжемся лично!