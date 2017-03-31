После того как портал DELFI опубликовал аудиозапись разговора очевидца аварии с диспетчером "скорой", в Службе неотложной медицинской помощи начали проверку, чтобы оценить действия своего сотрудника.

Как сообщалось, в четверг, 30 марта, в социальных сетях появилась аудиозапись разговора очевидца аварии с диспетчером Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Конфликт разгорелся из-за того, что работник "скорой" никак не мог понять, куда отправлять машину.

Руководитель отдела коммуникаций СНМП Илзе Букша сообщила, что им удалось определить время и место вызова, и что на данный момент проводится внутренняя проверка, чтобы выяснить, следовал ли диспетчер принятому в таких случаях алгоритму действий. По первоначальной информации, диспетчер определил место происшествия и отправил туда бригаду. "Скорая" прибыла на место ДТП в течение девяти минут. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.

Как указывает Илзе Букша, к сожалению, на государственном уровне для оперативных служб Латвии не доступно технологическое решение, которое позволяло бы в момент звонка автоматически определять местоположение звонящего. На данный момент в сотрудничестве с оперативными службами над разработкой и введением такой опции работает Министерство внутренних дел. Поэтому сейчас, разговаривая по телефону со звонящим, диспетчер сам ищет на карте его местоположение или использует какие-то другие программы, которые позволяют определить местоположение по определенным ориентирам (например, по ближайшим остановкам общественного транспорта, названиям магазинов и другим).

"Именно поэтому во время звонка очень важно взаимодействие звонящего и диспетчера, - отмечает Илзе Букша. - Диспетчер должен по возможности точно определить место, где произошло несчастье, чтобы безошибочно выслать туда ближайшую (!) бригаду, так как бывает, что местная бригада в данный момент оказывает помощь другому пациенту и будет занята еще долгое время (например, транспортирует пациента в критическом состоянии в региональную больницу или везет пострадавшего в специализированное медучреждение в Риге, например, когда требуется помощь микрохирургов). Это значит, что на вызов нужно отправлять другую бригаду, которая не обслуживает конкретную территорию. Каждая машина "скорой помощи" оборудована GPS, однако, сперва диспетчеру необходимо по возможности точно выяснить, где произошло несчастье".

В СНМП призывают жителей закачать в мобильные телефоны и в чрезвычайных случаях использовать разработанные в Латвии приложения, которые вместе со звонком позволяют отправлять оперативным службам свои координаты (например, приложение "eVeselībasPunkts" для вызова "скорой" и "Mana drošība" - для вызова полиции и других оперативных служб). Если в телефоне есть функция, которая отображает GPS координаты, то в случае ЧП в СНМП советуют назвать диспетчеру эти данные, чтобы он мог точно определить местонахождение звонящего и немедленно выслать бригаду медиков.