В субботу вечером в Тирайне вдруг вспыхнул стог сена. Огонь стал быстро "пожирать" сухую траву, пожар в любую минуту мог стать неконтролируемым. Ситуацию усугубляло то, что рядом находились жилые дома и пастбище для лошадей.

"Мы отдыхали с друзьями на улице и увидели огонь. Вызвали полицию, а сами пошли посмотреть, насколько все серьезно. В этот момент пламя достигло внушительных размеров, поэтому на место было решено вызвать и пожарных", - рассказывает Марк.

На место ЧП прибыли две пожарные машины и сотрудники Рижской муниципальной полиции. "Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил в 22.10. Прибыв по указанному адресу, пожарные констатировали, что горит стог сена, площадь горения составляла четыре квадратных метра", - сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха.

По ее словам, расследовать причины возгорания будет Государственная полиция. Впрочем, у местных жителей уже есть своя версия. "Дети из соседнего дома рассказали, что за три часа до пожара видели подростков, баловавшихся с увеличительным стеклом и зажигалкой, пытаясь поджечь стог сена, - говорит читатель. - Благодаря оперативной работе ответственных служб все обошлось".

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