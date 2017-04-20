"Мы привыкли считать, что экологическая катастрофа - это авария глобального масштаба, вроде протечки нефтяного танкера, аварии на крупном химическом заводе или массового выброса дельфинов на пляж. Бесспорно, это ужасные события. В масштабе городов, материков и планеты. В Ильгюциемсе произошла экологическая катастрофа в масштабе как минимум города и уж точно в масштабах района! А если вдуматься, то и в масштабе планеты", - рассказывает Олег.

"Два дня назад кто-то очень аккуратный выложил упаковку использованных ламп дневного света. Это около 50 штук. Лампы промышленные, длиной 1500 мм", - поясняет читатель и приводит выдержку из Википедии: "Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг), ядовитое вещество 1-го класса опасности. Эта доза может причинить вред здоровью, если лампа разбилась, и если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то они будут накапливаться в организме человека, нанося вред здоровью".

"Мусорная машина, приехавшая утром, конечно, не забрала опасный груз. Они просто не имеют права мешать их с бытовым мусором. Вскоре лампы с мусорной площадки пропали. А спустя еще сутки нашлись. Они валяются разбитые на железнодорожных путях параллельно улице Саулгожу, осколки разбросаны в радиусе 500 метров. Только задумайтесь - половина километра! Место, где местные жители гуляют с собаками, где бегают спортсмены, где масса народу ходит на и с работы, - продолжает Олег.

Многие, а может быть и почти все, читающие эти строки сейчас, бесспорно всегда убирают за собой мусор. Доносят или довозят его до мусорника. А многие ли курильщики доносят свой окурок до мусорника? Уже меньше уверенных в своей чистоплотности? Есть аккуратные туристы, которые складывают весь свой мусор после пикника на природе в тугой пакет и оставляют под ближайшим кустом. Кому они оставляют вакуумные упаковки из-под шашлыка или копченых колбасок? Бездомным собакам и воронам? Такой пакет и суток не пролежит нетронутым... Кто из читающих эти строки хотя бы раз видел, чтобы аккуратно выставленный телевизор дождался мусорную машину? А сколько из них хотя бы раз выставляли телевизор к мусорным бакам?

Сдаешь батарейки в специально поставленные ящики в магазинах? А старый телефон тоже утилизировал? А поющего плюшевого мишку выбросил вместе с сердечком и батарейкой? Матрас, поставленный аккуратно возле контейнеров, уже через несколько часов превращается в гору поролона и тряпья за ближайшим кустом. Пакет с бутылками, заботливо оставленный бездомному, превращается в гору стекла, или подвергается "сортировке" неподалеку в тихом незаметном месте…

В мировом океане плавают целые острова из пластиковых крышек от бутылок. Интересно, каких размеров острова выросли бы из окурков, если бы они не тонули? Сколько рыбак выкуривает за день? А сколько окурков бросается в реки с мостов и променадов?

Может, хватит делать вид, что это нас (вас, меня, тебя, их, всех, никого - нужное подчеркнуть) не касается? Какой мы оставим эту планету нашим детям? Внукам? Давай отменим планы на субботу? Выйдем и приведем свой район в порядок? Как? Очень просто!

Инструкция по приведению в порядок среды своего обитания, района, города, страны, планеты:

Заходим на сайт www.talkas.lv Ищем на карте зарегистрированных субботников тот, который ближе, удобнее, предпочтительнее. Связываемся с координатором, задаем вопросы. В субботу приходим на проблемное место, дышим свежим воздухом, занимаемся общественно полезным трудом, очищаем свой дом, свой район и СПАСАЕМ ПЛАНЕТУ".

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