В конце прошлого года жители судорожно заполняли банковские анкеты. "Таковы требования закона – мы должны знать своего клиента", - бодро объясняли банки, добавляя, что если клиент вдруг откажется отвечать на вопросы, то последуют санкции – его отключат от интернет-банка, ограничат доступ к другим услугам или же вовсе прервут с ним сотрудничество. Герой нашей следующей истории столкнулся со вполне реальными последствиями банковской политики – из-за необходимости заполнять анкету, он опоздал на встречу и не смог купить квартиру. Но больше всего его злит то, что банк так легко ограничивает доступ к ЕГО деньгам.

Эта история началась в ноябре прошлого года. Сергей подыскивал для себя квартиру. Когда появился срочный и недорогой вариант, он сразу "набрал" продавца и в тот же день договорился с ним о встрече. "Так как времени до встречи оставалось мало, я вызвал такси и подошел к банкомату Swedbanka, чтобы снять небольшую сумму денег. Однако операция не удалась и на экране высветилась надпись с просьбой обратиться в банк", - рассказывает Сергей.

Мужчина помчался в ближайший филиал Swedbanka. Сотрудница банка, проверив документы, сообщила, что Сергей не может снять деньги, так как не заполнил анкету. "К этому моменту уже подъехало такси, и я пытался ей объяснить, что очень тороплюсь. Я предложил заполнить анкету позже, но получил неожиданный ответ: "Вы не сможете сделать никакие операции с вашим счетом!" - рассказывает читатель.

"Меня заверили, что процедура заполнения анкеты займет всего пять минут, и я согласился. Мы заполнили анкету, которую мне дали подписать. Также я попросил сделать копию, которую забрал себе. Но все это заняло 30 минут! В итоге мне пришлось оплачивать ожидание такси и, что самое неприятное, я опоздал на встречу, что привело к потере квартиры. В этот же день мне дали доступ к МОИМ (!) деньгам".

Однако на этом проблемы не закончились. 2 февраля Сергею снова заблокировали счет. На вопрос, почему, он получил следующий ответ:

Здравствуйте!

02.01.2017 Вам был отослано банковское сообщение с добавленным письмом о предоставлении информации и документов.

В связи с тем, что Банк не получил от Вас информацию, 01.02.2017 действие счета было приостановлено до тех пор, пока не будут представлены запрашиваемые документы.

"Повторюсь. Анкета заполнена в ноябре месяце, и ЭТО МОИ ДЕНЬГИ! На данный момент из-за того, что я не могу оплатить счета и выполнить прочие обязательства, у меня начисляются штрафные пеня. Это полный беспредел со стороны банка!" - негодует Сергей.

В пресс-службе Swedbanka указали на то, что не имеют права комментировать ситуацию конкретного клиента. И напомнили - так же как и в других странах мира, обязанность латвийских банков осуществлять принцип "Знай своего клиента". Так того требуют закон О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма и нормативные акты об углубленном исследовании клиентов, изданные Комиссией рынка финансов и капитала.

"Именно поэтому, начиная сотрудничество с банком, каждый клиент заполняет анкету. При этом банк обязан регулярно следить за обновлением информации, если какие-то данные меняются, - рассказывает представитель Swedbanka Кристине Якубовска. – Если в ходе проверки информации, появляются какие-то вопросы, банк должен запросить дополнительные документы, чтобы выполнять требования вышеупомянутых нормативных актов. Если клиент не предоставляет информацию в установленный срок, банк вправе ограничить доступ к услугам до тех пор, пока запрашиваемая информация не будет получена, или принять решение о прерывании сотрудничества".

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