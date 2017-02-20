Читатель: краны сняли, шкафчики сломаны, что вообще происходит в "Замке света"?

"С каждым месяцем все новые и новые шкафчики получают наклейки "не работает". Если так и будет продолжаться, то уже через год останется всего пара десятков шкафчиков, которые можно будет использовать", - пишет он. При этом в туалете на первом этаже две раковины уже какое-то время стоят без кранов, еще на одной не работает сенсор, сообщает читатель.

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Представитель ЛНБ Аугустс Зилбертс заявил Delfi, что обе проблемы персоналу библиотеки известны и решаются. "Механизм кранов связан с электроникой, которая обеспечивает работу сенсора. Обнаружены дефекты как электроники, так и мотора в кране, поэтому инженеры демонтировали краны и отправили их на завод в Германию", - отметил Зилбертс. Два крана должны быть заменены по гарантии, третий пока проходит проверку - возможно, его удастся отремонтировать на месте.

Шкафчики выходят из строя из-за сломанных замков и ключей. "Эта проблема тоже известна. К сожалению, из-за нехватки времени взяться за ее решение пока не удалось", - заявил Зилберс. Приоритетами ЛНБ являются реновация площади перед зданием, которую облюбовали скейтбордисты, а также замена плитки и создание пешеходной дорожки.

"Замок света", строительство и обустройство которого обошлось латвийскому бюджету в 268 млн евро, регулярно сталкивается с проблемами технического характера. Например, осенью 2016 года, вскоре после завершения гарантийного срока, от обшивки здания местами отделилась плитка.