На портале инициатив manabalss.lv полным ходом идет сбор подписей за установление потолка цен на полисы страхования ОСТА. "За" подписались уже более трех тысяч человек. Однако есть и те, кто призывает автовладельцев остановиться и внимательно прочитать за что, а, точнее, на что, они подписываются.

Инициатива под названием "Установить потолок цен на полисы ОСТА!" была опубликована на портале manabalss.lv две недели назад. В ней говорится: "Необходимо установить максимальную цену на годовой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). В настоящее время цена полиса резко возросла. И пока не существует никаких ограничений на дальнейший рост цен. И почему закон обязывает приобретать полис OCTA даже для всех механических транспортных средств. Цена полиса OCTA рассчитывается с учетом средней рыночной стоимости транспортного средства и класса Bonus Malus (BM). Учитывается также история нарушений, допущенных владельцем транспортного средства. Зная эти показатели, можно рассчитать ориентировочную стоимость полиса OCTA для любого транспортного средства. И расчетная стоимость будет меньше. Кроме того, следует учитывать, что количество нарушений ПДД может уменьшиться".

На сегодняшний день "за потолок" подписались более трех тысяч человек и количество подписей продолжает расти. Одновременно с этим в социальной сети Facebook появились видеоролики, призывающие активно поддерживать данную идею, и также обещания провести митинг. Впрочем, нашлись и те, кто призывает не торопиться и внимательно прочитать, что именно предлагают авторы инициативы.

"Тема очень больная и актуальная, отсюда и такая активность и заинтересованность граждан – тысячи просмотров видео и репостов. Не спорю – ситуация накалилась, даже поддерживаю идею с митингом, чтобы привлечь к проблеме всю общественность и заставить страховые компании объяснить откуда и почему такие цены, почему так быстро растут и что с этим делать. За это плюсик в карму! - пишет Эдуард.

НО тут, так бы невзначай, нам подсовывают петицию на manabalss.lv. Мол, парень, Ты же за нашу движуху, давай подписывай, не тупи! Зашел, почитал, опять здравая мысль - ограничим потолок стоимости OCTA! Супер, но дальше есть такая сеееренькая, малозаметная ссылочка на прикрепленный к петиции файл. Даю руку на отсечение, что и половина проголосовавших не открыли, а те, кто и открыл – не вникли и закрыли. Рассказываю, чтобы Вам самим не копаться.

В петиции предлагают привязать потолок OCTA к рыночной стоимости авто. Сама по себе мысль, на мой взгляд, абсурдна. Какая разница, сколько стоит моя машина, если в случае аварии по моей вине – страховая оплачивает ремонт пострадавшей машины? Ну да ладно, у меня нет экономического образования, возможно, я чего-то просто не понимаю. Давайте перейдем к той части, которая коснётся каждого автолюбителя, если вдруг такая инициатива вступит в силу. Вот такой расчет стоимости OCTA предлагается в петиции:

OCTA cenu var aprēķināt ņemot vērā transportlīdzekļa vidējo tirgus vērtību un Bonus Malus (BM) klases līmeni:

BM 1.līmenis 9,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 2.līmenis 9% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 3.līmenis 8,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 4.līmenis 8% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 5.līmenis 7,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 6.līmenis 7% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 7.līmenis 6,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 8.līmenis 6% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 9.līmenis 5,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 10.līmenis 5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 11.līmenis 4,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 12.līmenis 4% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 13.līmenis 3,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 14.līmenis 3% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 15.līmenis 2,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 16.līmenis 2% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

BM 17.līmenis 1,5% no vidējās automašīnas tirgus vērtības

Klāt vēl var rēķināt īpašnieka pārkāpumu vēsturi, kas būtu reālais riska faktors, nevis ņemot statistikas datus. Par katru soda punktu var palielināt OCTA polises izmaksas no 2% līdz 5% (procentus aprēķinot no jau aprēķinātās OCTA polises izmaksām standarta aprēķinā).

А теперь немного занимательной математики: отрываем всем известный сайт объявлений, находим примерную цену своего авто, вспоминаем свой BM и считаем. Очень любопытные результаты. В случае с моей дешевой машиной – цена на ОСТА увеличивается еще на 90% по сравнению с ценой в конце июня этого года. 190 EUR против нынешних 100 EUR. Неожиданно, да?

Или давайте возьмем такую ситуацию – вы молодой, но ответственный и аккуратный водитель, год отъездили без аварий и Вам с барского плеча отвалили 7 BM. Вы год катались на втором гольфе, подкопили деньжат на первый взнос на какой-нибудь 6-8 летний городской кроссовер, чтобы и на дачу отвезти детей, и по городу удобно по ямам прыгать. Так вот, с Вашим 7 BM и ценой на машину скажем 8 000 EUR, будьте готовы выложить 512 EUR на ОСТА за год. Да, да – это 43 евро в месяц! Это даже больше чем на данный момент можно застраховать такую машину по КАСКО!

Делать выводы, наверное, не буду, просто хочу высказать свое мнение. Ни в коем случае не призываю бездействовать. Только делайте с умом и не ведитесь на дешевые популистские речевки!"

Отметим, что не далее как вчера, 1 августа, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (далее - LTAB) отчиталось за результаты отрасли ОСТА в этом году. В первом полугодии 2017 года в виде страховых компенсаций выплачено в общей сложности 22,89 миллионов евро, что на 2,38 миллионов евро больше, чем за тот же период в прошлом году. Объем средней компенсации за произошедшие в этом полугодии страховые случаи составил 877 евро, что, по сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года, на 54,37 евро больше.

Первые шесть месяцев 2017 года отрасль ОСТА завершила с убытками в размере 6,2 миллионов евро. "Отрасль все еще продолжает работать с убытками, однако наблюдается стабилизация ситуации, о чем свидетельствует уменьшение объема убытков по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это в большей мере связано с ростом цен на полисы ОСТА, а также увеличением эффективности работы страховых обществ", - пояснил председатель правления LTAB Янис Абашин.

Ранее в интервью DELFI Репортеру глава LTAB заявил, что рост цен на ОСТА сохранится, однако на данный момент трудно сказать, каким будет процент прироста по итогам года.

