Читатель DELFI Репортера Александр получил штраф за превышение скорости на Южном мосту и спешит предупредить остальных автоводителей.

"Получил штраф за превышение на "+10". На Южном мосту, в сторону улицы Лубанас, перед съездом на Пиедруяс. Ехал на 63 км/ч (это фактическая скорость, согласно фоторадару). Хочу, чтобы народ знал: превышение на 10 км/ч - карается 40 евро. Предупрежден, значит, вооружен. Для меня, надо сказать, это новость. Езжу там чуть ли не каждый день, и почти всегда скорость около 65. Видимо, теперь будет максимум 55", - пишет Александр.

В протоколе указано - максимально допустимая скорость на конкретном участке дороги составляет 50 км/ч. Напомним, что второй фоторадар на Южном мосту был установлен осенью 2016-го года.

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