В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который утверждает, что его вовремя не предупредили о предстоящем суде. В результате, сумма долга выросла почти вдвое. В суде уверяют, что все было сделано в рамках закона.

"Читатель, представь ситуацию: на тебя подали в суд и хотят взыскать долг (неоплаченный штраф, кредит или ещё что-то). Тебя, наверняка, оповестили по месту декларации жительства о предстоящем суде, чтобы ты мог отстоять свои права, найти компромисс или хотя бы быть в курсе происходящего. Предположим, ты не пришёл в суд. Через некоторое время ты получаешь решение суда, всё по тому же адресу. Если вдруг за отведённое судом время ты до сих пор не оплатил долг, в игру вступает судебный исполнитель. Он, как честный исполнитель суда, связывается с тобой всё по тому же адресу жительства и предлагает договориться об оплате. Молчишь? Идём дальше, и получаем извещение по месту работы или заблокированный счёт. Логично? Думаю, да. А теперь смотрим, как на самом деле работает система", - пишет читатель.

В свое время Алексей был клиентом компании E.P. Ieguldījumi (по данным Lursoft, предприятие занимается управлением недвижимости) и задолжал ей. Чтобы вернуть деньги, коммерсант обратился в суд. Алексей утверждает, что ничего не знал - его попросту не проинформировали.

"10 марта, в день зарплаты, узнаю от банка о заблокированном счёте. Стресс, море вопросов и непонимание происходящего. Ни одного письма о запланированном суде, ни письма о решении суда. Спустя время получаю письмо (да-да, всё на тот же адрес жительства/декларации), что 8 февраля был суд, а 8 марта дело было передано судебному исполнителю, который в этот же день отправил поручение о блокировки счёта в банк.

Конечно же, за свои услуги он требует 158,96 евро. В итоге долг в размере 266,44 евро раздулся до 428,25 евро.

Что интересно, исполнитель Инта Кешане отказалась отблокировать счёт до 21 марта, ссылаясь на то, что у меня есть возможность (спасибо тебе, Господи!) оплатить счёт до этого времени.

Благодарю Рижский суд Латгальского предместья за неизвещение как о предстоящем суде, так и о принятом решении. Спасибо судебному исполнителю за нечеловеческие подход и отношение. Отдельная похвала халатному отношению чиновников. Остаётся только вопрос: как можно в этом бардаке отстоят свои права и найти справедливость? Я полностью согласен оплатить долг E.P. Ieguldījumi, но никак не вознаграждение судебному исполнителю".

Клиент должен быть доступен по месту прописки

В Рижском районном суде Латгальского предместья сообщили, что неоднократно информировали Алексея о предстоящем суде. Причем по трем разным адресам, так как место декларации клиента несколько раз менялось. Первое письмо было отправлено 7 апреля 2015 года; 18 апреля 2016 года письма были отправлены сразу на два адреса; и, наконец, третий раз, 13 июня, судья отправила извещения опять же на два адреса, один из которых был уже новый. "Часть писем вернулась с почтовой пометкой "адресата не было дома", остальные были доставлены. Если письма не вернулись обратно в суд, считается, что адресат их получил", - поясняет представитель Рижского районного суда Латгальского предместья Татьяна Одинцова. Согласно Закону о декларации места жительства, человек должен быть доступен по адресу, по которому он прописан.

29 июня состоялся суд. По решению суда ответчик должен погасить основной долг плюс заплатить госпошлину – 71,14 евро и судебные издержки – 6,28 евро.

Через 20 дней (отведеннных на аппеляцию) решение суда вступило в силу, а еще через 10 дней (отведенных на добровольное погашение задолженности) дело было передано судебному исполнителю для взыскания госпошлины и судебных издержек. "В декабре клиент по этим позициям рассчитался", - говорит Одинцова.

Таким образом, у Алексея остался только долг перед фирмой. 8 февраля 2017 года коммерсант передал дело судебному исполнителю Инте Кешане, которая начала действовать. В разговоре с DELFI Репортером госпожа Кешане сообщила, что не имеет права комментировать дела своих клиентов, но подтвердила, что по закону, если имеется долг, то судебный исполнитель имеет право отправить в банк извещение с просьбой арестовать счет. "При этом у ответчика сохраняется минимальная зарплата (сейчас это 380 евро), которую он может раз в месяц снимать в банке. Все, что выше – идет на покрытие долга. И так до тех пор, пока долг не будет погашен", - объясняет Инта Кешане.

Кроме этого, ответчик должен оплатить издержки судебного исполнителя. Их размер оговорен в правилах Кабинета министров и по каждой позиции есть своя фиксированная такса. Если ответчик не хочет оплачивать судебные издержки, он вправе обратиться с жалобой в суд по месту работы конкретного судебного исполнителя. Заявление будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней.

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