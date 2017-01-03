"На муниципальное домоуправление традиционно обрушивается вал критики, но на сей раз контора превзошла самих себя", - пишет рижанин Олег. По словам читателя, чтобы не отдавать жильцам накопления на ремонт, Rīgas namu pārvaldnieks решил навязать им новую услугу — техосмотр дома. В обслуживающей компании DELFI Репортеру пояснили, что техосмотр необходим, так как дом был построен 60 лет назад и срок эксплуатации многих систем просто истек.

"Дом у нас приватизирован, создано товарищество собственников жилья. Традиционно, каждую осень нам присылают смету на следующий год, а мы соответственно ее либо утверждаем, либо отклоняем, - рассказывает Олег. - Была достигнута договоренность, что ремонтные накопления два раза в год будут перечисляться на счет товарищества.

Однако год приближался к концу, а расставаться с накопленным домоуправлению жуть как не хотелось, и, видимо, в недрах RNP созрел отличный план - навязать нам услугу "Техосмотр дома" и успешно освоить по ней все наши накопления. В качестве вишенки на торте RNP решил еще и поднять плату за обслуживание дома.

Естественно, на такие условия мы не подписались и отклонили любезно предоставленное предложение - провели письменный опрос и в срок подали его. Время шло, с ответом RNP не торопился, а перед Новым Годом наконец прислал отписочку, что отклоняет наше отклонение сметы. Вопрос - зачем же тогда весь этот цирк с анкетированием жильцов и утверждением сметы, если наше мнение управдому до фонаря, и он почему-то считает что уполномочен менять цену по своему усмотрению? Навевает мысль про бородатый анекдот про волков, зайца и демократическое голосование про ужин - вот только в нашем случае голосование единогласно сошлось во мнении оставить волка без ужина, а у него, как оказалось, совсем другие планы.

Ну и про лакомый кусок - накопления - который в RNP уже поторопились посчитать своим: торопились настолько, что даже не удосужились посмотреть, к какой категории капитальности относится наш дом, а уже объявили, что техосмотр дома (т.н. Tehniskais atzinums) обязателен. Нет и еще раз нет! До истечения срока эксплуатации еще несколько десятилетий и я искренне надеюсь, что к тому времени нас будет обслуживать другая компания.

Уважаемые жильцы - если ваш дом приватизирован и вы попали в похожую ситуацию, не сдавайтесь. Техосмотр дома, если дом еще не подошел к критической отметке - необязателен, и домоуправление не может вам его навязать. Обязателен он лишь при условиях, описанных в строительном нормативе 405-15 (например, ремонт фасада дома - и то, не в полном объеме, а соразмерно повреждениям дома, как-то осмотр арматуры и перекрытий). Ну, а нашему дому, похоже, придется "голосовать ногами" и менять RNP на более адекватную контору".

В компании Rīgas namu pārvaldnieks заверили, что управление домом осуществляется в гражданско-правовом порядке согласно заключенному с жильцами дома договору об управлении. "Ежегодно RNP готовит смету обязательных ремонтных работ на следующий год, куда включены также запланированные ремонтные работы (согласно правилам Кабинета министров Nr.1014 и Закону об управлении жилыми домами), - поясняет представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма. - Товарищество жильцов должно решить вопрос об утверждении сметы или внесении в нее поправок, договорившись об этом с управляющей компанией. В случае, если договоренность не была достигнута, управляющая компания не может выполнять обязанности, оговоренные в нормативных актах и заключенном с жильцами договоре".

Теперь о том, откуда появилась услуга под названием "техосмотр дома". Дом, в котором проживает Олег, был построен в 1954-м году, то есть более 60 лет назад. С тех пор срок эксплуатации многих конструктивных элементов и систем коммуникаций, оговоренный в нормативных актах, истек. Например:

Срок эксплуатации крыши (40 лет) закончился в 1994-м году;

Срок эксплуатации фасада (50 лет) закончился в 2004-м году;

Срок эксплуатации канализационной системы (60 лет) закончился в 2014-м году;

Срок эксплуатации системы водоснабжения (холодная вода) (30 лет) закончился в 1984-м году;

Срок эксплуатации системы водоснабжения (горячая вода) (20 лет) закончился в 1974-м году;

Срок эксплуатации отопительной системы (50 лет) закончился в 2004-м году.

"Важно отметить, что договор об управлении и обслуживании дома был заключен в 2002-м году (до этих пор жилищное управление (29 декабря 2010 года это право перенял Rīgas namu pārvaldnieks ) дом не обслуживало). То есть договор об обслуживании был заключен в тот момент, когда срок службы большей части конструктивных элементов уже истек, - говорит Санта Валюма. - Для того, чтобы управляющий мог планировать обслуживание дома, в том числе проводить плановые ремонтные работы, необходимо подготовить техническое заключение. А для этого нужно финансирование и обеспечить его должны жильцы дома. Именно поэтому домуправляющий включил в смету на 2017-й год издержки на разработку технического обследования".

Что касается перечислений жильцам накоплений дважды в год, то по словам Валюмы, в заключенном договоре такого пункта нет. "Если бы домуправляющий производил такое перечисление, основываясь на решении товарищества жильцов, он бы таким образом нарушал договор. В принципе такое перечисление возможно, однако об этом должно быть сказано в договоре", - говорит Санта Валюма.

На этой неделе специалисты Rīgas namu pārvaldnieks попробуют организовать с жильцами дома встречу, чтобы договориться о дальнейшем обслуживании дома и заключении нового договора.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!