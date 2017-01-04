С 1 января 2017 года Латвия начала борьбу с выбросами CO2 в атмосферу. Убрав один налог, они заменили его на другой. Так как у меня машина Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi 96 kw 2002-го года, то платил по массе авто 128 евро. В связи с нововведениями ожидал, что сумма станет меньше, ведь по CO2 у меня выброс 150/151 г/км, а это по нынешним ценам 120 евро. Да не тут-то было - налог, оказывается, вырос и стал 137 евро, т.е. прибавили 10 евро.

А с чего это вдруг? Машина тяжелее стала или выброс увеличился? А нет, просто CSDD и государство плюнуло в лицо людям и решило так, что CO2 идет для тех, у кого авто от 2008-го года и новее, а у тех, у кого авто до 2004-го года, платят по массе. Но почему-то решили прибавить слегка сумму.

Так у меня вопрос: мое авто по CO2, судя по техданным немецкого производителя Audi - 150/151 г/км и этот показатель даже ниже или на том же уровне с похожими двигателями многих машин из салона. Почему тогда решили поделить автоводителей на разные категории? Если денег мало и жаба душит, то запретите вообще БУ авто.

Как уже писал портал Delfi, Латвия является одной из самых экологически чистых стран Евросоюза, но при этом имеет рекордно высокие обязательства по переходу на возобновляемые источники энергии. В 2015 году на долю Латвии приходилось только 0,2% от всех выбросов CO2, производимых на территории Евросоюза. Для сравнения: Литва производила 0,3%, Эстония — 0,5%, Польша — 9,2%, Франция -9,9%, Великобритания — 12,5%, Германия — 23%.

Однако при сравнении обязательств, которые страны-участницы взяли на себя по программе перехода на возобновляемые источники энергии, можно увидеть, что Латвия поставила перед собой максимально амбициозные задачи. К 2020 году наша страна обещает обеспечить за счет "чистой" энергии 40% от всего объема потребления. В среднем по ЕС страны ориентируются на 20%.

Чтобы Латвия достигла предписанных ЕС показателей по выбросам CO2, в закон "О налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий" были внесены поправки, предполагающие постепенную привязку налога на эксплуатацию транспортсных средств к уровню выбросов диоксида углерода (CO2). Предполагается, что это будет стимулировать автовладельцев к переходу на более дружелюбные к окружающей среде машины.

Новый порядок расчета налога вступает в силу 1 января 2019 года и относится только к тем транспортным средствам, которые были зарегистрированы после 31 декабря 2008 года.

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