"Когда запустили новый автобусный маршрут №58 Пурвциемс-Вецаки, на портале DELFI была статья, как удобно теперь стало добираться до пляжа в Вецаки - вместительные автобусы с гармошкой, всем хватает места, можно комфортно доехать. Однако реальная ситуация далека от того, что обещали в Rīgas satiksme" - рассказывает Андрей.

"Маршрут стал пользоваться очень большой популярностью, и сесть в автобусе реально только на конечной. Автобусы в жару едут набитые битком. Кондиционер не чувствуется вообще, только сквозняки от открытых людьми окон, сильный запах пота. На маршруте не все люди могут просто физически "запихнуться" в автобус, начиная с остановки у ДК ВЭФ. Мамочкам с колясками в такие дни вообще залезть в этот прекрасный автобус не судьба. При этом ходят всего два автобуса в час! - делится читатель.

И все молчат. Поэтому во всей стране у нас так "хорошо" жить, что все молчат. Когда вводили е-талоны, Rīgas satiksme это обосновывала тем, что они будут отслеживать количество пассажиропотока и подстраивать транспорт на маршрутах под него. При этом весь транспорт напичкан камерами, тоже наверное для нашего удобства. Но по факту видно, что все это покупается и устанавливается только для того, чтобы просто купить и установить всю эту мишуру. Больше не делается ничего. В Германии, например, в случае такой переполненности транспорта пустили бы дополнительный внеплановый автобус. Ведь и водитель видит, что люди остаются на остановках, и камеры все передают тем, кто их зачем-то в автобусе поставил... Но Rīgas satiksme думает только о своей прибыли и от них таких чудес ждать не приходится!"

На предприятии Rīgas satiksme сообщили, что регулярно анализируют пассажиропоток, используя данные электронных расчетных систем о регистрации поездок, данные автоматических систем подсчета вошедших и вышедших на остановках пассажиров, а также проводя мониторинг на месте. "Нужно учитывать то, что погодные условия очень переменчивые и ситуация изо дня в день сильно отличается, соответственно и интенсивность пассажиропотока на обозначенном маршруте, курсирующем на пляж, меняется. Поэтому могут быть отдельные ситуации, когда в короткой промежуток времени поток пассажиров на какой-либо рейс, больше чем обычно, - говорит руководитель отдела обслуживания клиентов и коммуникации Rīgas satiksme Виктор Закис.

По его словам, в соответствии с проведенным анализом пассажиропотока, в рабочие дни в более загруженный рейс Rīgas satiksme отправляет автобусы длиной 18 метров, а в остальные - автобусы длиной 12 метров (так как в рабочие дни количество 18-метровых автобусов практически исчерпано). В свою очередь, в выходные дни, когда пассажиров в 58-м автобусе больше, на рейс ставят только 18-метровые автобусы.

"С началом активного пляжного сезона предприятие Rīgas satiksme получило жалобы на вместительность автобуса в рабочие дни только относительно конкретной даты, что означает, что случившееся - это единичный случай, а не общая проблема", - отметил Закис.

Чтобы максимально быстро реагировать на подобные ситуации, Rīgas satiksme призывает пассажиров предоставлять как можно более детальную информацию — время, название остановки, направление движения и номер транспортного средства.

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