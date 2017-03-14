В редакцию DELFI Репортера обратился житель Чиекуркалнса, который в начале марта получил от Rīgas namu pārvaldnieks, как он сам выражается, "интересное письмо".

"Некоторое время назад по многочисленным причинам наш кооператив решил сменить обслуживание нашего дома с Rīgas namu pārvaldnieks на другую компанию, - рассказывает Максим. - Произошла передача дома, были подписаны все документы. Через некоторое время получаю вот такое вот письмо".

В связи с передачей дома другой управляющей компании, RNP произвел перерасчеты и оказалось, что у дома имеется (внимание!) не задолженность, а накопления. Деньги предназначались на ремонтные работы и не были потрачены. Конкретно Максиму обещают вернуть 9 евро и 22 цента. В связи с этим экс - домуправляющий просит жильцов подать заявление и указать банковский счет, на который эту сумму можно перевести. И тут же в письме перечисляются способы, каким образом это можно сделать. Однако ни один из предложенный вариантов читателя не устраивает.

"Я являюсь собственником квартиры и счета всегда оплачивались с одного банковского счёта. То есть мой текущий банковский счёт RNP известен. Да, я согласен, что банковский счёт в наше стремительное время может поменяться в любой момент, поэтому его стоит уточнить, - говорит Максим. - Но рассмотрим предложенные мне варианты подачи заявления:

1) Написать заявление в клиентском центре. Вроде бы выглядит красиво. НО! Когда я перезаключал договор с RNP после покупки квартиры, я прождал в очереди около 2,5 часов. То есть для того чтобы написать заявление мне надо отпрашиваться с работы, что несёт за собой финансовые потери, которые не равносильны полученной от RNP суммы. Так как я работаю не в Риге, в обеденный перерыв это сделать также не получится, не говоря уже о потраченном времени.

Время работы ближайшего филиала RNP:

Pirmdien: 10.00–19.00

Otrdien: 8.00–16.00

Trešdien: 8.30–17.00

Ceturtdien: 10.00–18.00

Piektdien: 8.30–16.00

Sestdien, svētdien: slēgts

То есть в выходные у меня опять же не получится это сделать.

2) Послать электронное письмо с заявлением. Тоже выглядит логично, если бы не одно НО! Как вы видите электронное письмо обязательно должно быть подписано электронной подписью. До сегодняшнего дня, электронная подпись мне ни разу не была нужна, и у меня её нет. Чтобы купить электронную подпись мне надо опять же потратить свои деньги и время.

3) И внимание, самый шикарный вариант: мне предлагают послать ОБЫЧНОЕ письмо с заявлением по почте. Как-то у меня не укладывается в голове требование электронной подписи в e-mail и ОБЫЧНОЕ письмо. Если наличие подписи это требование безопасности, то как это коррелирует с ОБЫЧНЫМ письмом? То есть любая баба Маня может послать им заявление со своим банковским счётом и RNP перечислит ей деньги ? Да, я согласен, что можно послать им заказное письмо, но они могут сказать что его не получали, поэтому надо слать заказное с уведомлением о получении, что опять же стоит некоторое количество денег.

В связи с этим у меня к RNP есть несколько вопросов:

1) Почему я должен тратить свои деньги, чтобы получить долг от RNP?

2) Почему этот вопрос нельзя решить с компанией, которая сейчас обслуживает мой дом ?

3) Почему так мало предложенных вариантов послать заявление?"

"В связи со сложившейся ситуацией, у меня появилось подозрение, что эти юридические заморочки созданы лишь для того, чтобы не выплачивать мне этот долг. Я согласен, что сумма смешная, но если брать в расчёт всех жителей нашего дома, которые также получили это "письмо счастья", то набежит достаточно большая сумма. Расчёт, на мой взгляд, базируется на том, что многие просто не станут заморачиваться и "простят" долг RNP".

В компании Rīgas namu pārvaldnieks подтвердили, что в конкретном доме на улице Эзермалас действительно произошла смена управляющей компании и что у дома есть неистраченные накопления. Именно поэтому собственников квартир просят указать свой банковский счет, чтобы RNP мог вернуть деньги. "Банковский счет клиента мог измениться, в свою очередь, мы должны быть уверены в том, что деньги будут перечислены конкретному владельцу квартиры. Мы готовы перечислить необходимую сумму хоть сейчас, но для этого нам нужен банковский счет, - говорит представитель RNP Санта Валюма. - Так как у жильцов был подписан договор об обслуживании дома именно с RNP, то и вопрос возврата неистраченной суммы необходимо решать именно с RNP, а не через нового домуправляющего".

Что касается предложенных вариантов подачи заявления, то их, по мнению чиновников, вполне достаточно и клиент может выбрать подходящий именно для себя - можно писать письма, а можно прийти лично.

В обслуживающей компании имеется единая база данных, поэтому клиент может обратиться в любой филиал RNP. При этом, как подчеркивает Валюма, многие из них работают с 8.00 до 19.00, а Рижский центр обслуживания клиентов, расположенный по адресу Бривибас 49/53, работает и по субботам.

Так что не хотите отпрашиваться с работы, жертвуйте выходной, или копите на заказное письмо, раз уж вы такой немодный и у вас нет электронной подписи. Парадокс, но какой бы вариант вы ни выбрали - чтобы вернуть свои же деньги, вам придется потратить и время, и... деньги.

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