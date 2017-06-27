Владислав вместе с дочкой уже много лет снимает квартиру в Пурвциемсе и каждый месяц вовремя платит за израсходованное электричество. Полученное в январе письмо от Elektrum свидетельствовало, что на тот момент у него даже образовалась переплата в размере 232 евро, поэтому следующий платеж ему нужно совершить лишь в сентябре этого года. Однако, к удивлению мужчины, первый счет в размере неполных пяти евро он получил уже в мае - через месяц после смерти владельца квартиры. Владислав в недоумении - куда подевались уплаченные им деньги?

"Я специально проверил счетчик - за период с момента получения первого письма от Latvenergo я потратил 590 киловатт-часов. Разве один киловатт-час стоит примерно два евро? Ведь только так можно пояснить, что за несколько месяцев я якобы нажег электричества на 232 евро", - сетует Владислав.

По словам мужчины, как только умер владелец квартиры, пришло письмо с новым счетом. "Latvenergo считает, что я дурак?", - не скрывает разочарования Владислав.

Пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере пояснила Delfi, что в данном случае после смерти предыдушего владельца новый хозяин заключил договор другого типа - вместо так называемого выровненного платежа теперь нужно платить каждый месяц, согласно показаниям счетчика.

По словам Билдере, в присланном в январе счете по выровненному платежу лишь прогнозировалось, что образовшаяся переплата покроет траты до августа. Поэтому упоминалось, что возобновить платежи нужно лишь в сентябре. Однако после того, как договор был перезаключен на других условиях, предприятие провело перерасчет. И выяснилось, что потраченный на самом деле объем электроэнергии даже немного больше, чем было заплачено на тот момент.

В 2016 году счета клиента были на 0 киловатт-часов, то есть и на 0 евро. Однако фактически электроэнергия расходовалась. В конце года, фиксируя фактический расход, счет составил 158,85 евро. Эти подсчеты были включены в новый счет как разница. От переплаченной суммы отняли эти 158, 85 евро, и остаток получился 73,52 евро. В свою очередь, за период с января по июнь клиент потратил электроэнергии на 77,90 евро, поэтому получил счет за май на 4,38 евро, пояснила Бидере.