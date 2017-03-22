"Считаю, что Mobilly вводит в заблуждение людей, посещающих их сайт на русском языке", - так начал свое письмо в редакцию Сергей. Мужчина получил штраф за то, что неправильно составил сообщение об оплате парковки. Однако винит он в этом не себя, а работников компании, которые, по его мнению, некорректно указали правила оплаты.

"Представим ситуацию: человек приехал в центр города, ищет место для парковки автомобиля, оплачивает стоянку и идет по своим делам. Со мной произошла такая же ситуация, только с учетом того, что я торопился, чтобы не опоздать на встречу. Чтобы не искать парковочный аппарат, я решил оплатить парковку при помощи смс-сообщения - так быстрее", - рассказывает Сергей.

Я до этого пользовался этой услугой, но в точности не помнил, в каком порядке нужно писать и отсылать команды на номер 1859. Поэтому решил, что, может, на сайте в интернете есть краткая и подробная инструкция, как это делать. Так как интернет-браузер в телефоне у меня на русском, то и попал я на страницу на русском языке. Что же я там увидел? Три варианта оплаты 1. с помощью приложения, 2. с помощью смс, 3. в рассрочку. Так как мне надо было при помощи смс, то я и выбрал логичный и правильный, как мне казалось на тот момент, вариант. Ввел команды и пошел на встречу. Каково же было мое удивление, когда через 25 минут подойдя к автомобилю, я увидел штрафную квитанцию.

По телефону ничего внятного мне не ответили, кроме того, что я ввел и отправил по смс неправильные команды. Позже мне объяснили, что это команды для тех, кто зарегистрирован на сайте, а не для клиентов мобильных операторов.

Интересно, что на латышском и английском языках инструкции для оплаты парковки (смотрите скриншот 2. и 3.) выглядят логично и сразу дают понять, какая форма оплаты подходит клиенту. И не нужно тратить время на серфинг по сайту в поисках нужного варианта. Все понятно, когда человек проявляет полное бездействие, паркует автомобиль и заслужено получает наказание. Но когда он делает все, чтобы избежать наказания и получает за это штраф, это как-то... "

В SIA Mobilly сообщили, что данный клиент начал пользоваться услугами компании в декабре и что до сих пор у него не возникало проблем и вопросов. "В феврале (когда он получил штраф за неоплаченную парковку) клиент ошибся в составлении смс-сообщения, на что сразу (в течение двух секунд) получил от нас два смс-сообщения о том, что сообщение составлено неправильно и парковка не начата, а также инструкцию, как оплачивать парковку к счету за мобильный телефон. Увидев, что клиент не реагирует, мы пытались созвониться с ним, а также отправили смс-сообщение на русском языке, на которое также не было никакой реакции, - комментирует ситуацию руководитель корпоративных клиентов SIA Mobilly Катерина Третьякова. - Хотим подчеркнуть, что клиент уже отправлял сообщения, и у него в телефоне, скорее всего, был сохранен пример. Также клиент мог позвонить нам, если ему что-то непонятно. С нашей стороны, мы сделали все, что было в наших силах, чтобы предупредить клиента о том, что парковка не началась".

В компании настоятельно советуют: всегда проверяйте, началась парковка или нет, всегда читайте ответное сообщение, чтобы убедиться, что время "пошло". В случае вопросов, следует звонить на номер 1859.

"Что касается претензии о том, что на нашей домашней странице информация для клиентов написана некорректно, то мы выслушали клиента и приняли к сведению предложения по улучшению домашней страницы. В ближайшее время исправим информацию, чтобы она была максимально понятна для всех наших клиентов, независимо от того, на каком языке они просматривают нашу страницу. Также хотим подчеркнуть, что при нажатии на надпись "счет в рассрочку" клиенты получают полную информацию о том, как оплачивать парковку к счету за мобильный телефон, - говорит Катерина Третьякова.

Что касается второй части претензии клиента (об аннулировании штрафа за парковку), то, к сожалению, мы не уполномочены это делать, так как не являемся владельцем парковки, а лишь предоставляем услуги по ее оплате".

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