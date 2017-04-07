В редакцию DELFI Репортера обратился житель Болдераи, по словам которого, вот уже несколько недель подряд на полигоне идут какие-то учения. Стрельба пугает детей, и они бояться выходить на улицу. Однако Министерство обороны опровергает информацию об учениях.

"Я живу в полутора километрах от этого полигона. Там и раньше тренировался спецназ – побегают полчасика, постреляют, и на все обычно заканчивалось, - рассказывает читатель. Теперь же такое ощущение, что там ведутся какие-то военные действия. У меня два "немца" (немецкие овчарки - прим. ред.) просто живут под диваном, соседские дети боятся выходить на улицу. Сосед рассказывал: как только начинают стрелять, дети бегут к нему со словами: "Папа, папа! Там как по телевизору стреляют!" Причем стрелять могут начать и в 11 вечера, и в три часа дня. В субботу, например, стреляли в 10 вечера".

Полигон, о котором рассказывает читатель, это база Национальных вооруженных сил Министерства обороны. Это объект закрытого типа и на территории действительно имеется стрельбище. Однако как сообщила руководитель отдела прессы Минобороны Анете Гнезе, никаких учений НВС там не было ни в минувшую субботы, ни на данный момент.

В полиции сообщили, что не получали от жителей никаких жалоб. "Если жителей беспокоит шум, то призываем их сообщать об этом в полицию. Тогда на место будет отправлен экипаж, который проверит, что происходит", - сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

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