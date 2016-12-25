"Прошло четыре месяца с того момента, как был вымыт фасад "Замка света". Похоже, что он снова грязный", - пишет читатель DELFI Aculiecinieks и напоминает, что в прошлый раз мытье фасада здания обошлось в 117 694 евро.

Представитель Латвийской Национальной библиотеки Аугустс Зилбертс заявил порталу Delfi, что в августе здание было вымыто в первый раз ("эталонная уборка"). Это означает, что пока непонятно, сколько времени пройдет до того момента, как "Замок света" снова запылится.

"Мы, к сожалению, уже несколько недель назад констатировали то же самое, что и очевидец. На некоторых местах, особенно со стороны улицы Акменю, заметны неэстетические грязные потеки", - отметил Зилбертс. По первоначальным подсчетам предполагалось, что уборку фасада нужно будет проводить раз в год-полтора.

О сложившейся ситуации проинформированы компании Alfa Vita Life Science GmbH и Remroks, которые выполняли работы по уборке фасада. Предполагается, что объяснения будут получены после праздников.