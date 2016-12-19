"Запустив в "Гугл" поиск по фразе "не принимать 100 долларов 2006" я обнаружила еще несколько банков в Латвии, не принимающих эти купюры. Возможно, есть и еще "отказники", - пишет Ирина, считая происходящее дискриминацией.

"У многих людей есть накопления в долларах, причем именно купюры 2006 года самые популярные. Банки обязаны иметь качественные детекторы, позволяющие определить подлинность купюр. Если они не имеют соответствующую технику, то как они вообще могут проводить операции с наличными и как им можно доверять? И что теперь делать людям, имеющим на руках 100-долларовые купюры 2006 года?" - спрашивает читательница.

На сайте PrivatBank сказано, что банк принял решение еще летом из-за участившихся подделок. Это подтвердили и в самом банке. "АО PrivatBank, как и многие другие коммерческие банки Латвии не принимает к обмену только банкноты номиналом 100 USD, выпущенные в 2006 году. Причиной для такого решения стало большое количество поддельных 100 долларовых банкнот именно этого года выпуска. Если у вас есть долларовые банкноты 2006 года, то вы можете обратиться в компании по обмену валют", - сообщила представитель PrivatBank Гита Марковска.

Не принимают 100-долларовые купюры 2006 года выпуска и в Banka Citadele. "Мы видели очень качественные подделки, которые очень сложно отличить от подлинника. В целях безопасности в этом году было принято решение не принимать эти банкноты для инкассации, – сообщила руководитель отдела коммуникации Banka Citadele Байба Абелниеце. – Убедиться, настоящие купюры или поддельные, можно в Банке Латвии. В случае, если банкноты оказались подделкой, призываем обращаться в полицию. В свою очередь, в пунктах обмена валют, меняя деньги на доллары, призываем не принимать 100-долларовые банкноты, датируемые 2006 годом выпуска".

В банке SEB 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска не принимают уже полгода. "Банк SEB также принял решение не принимать эти банкноты, так как были констатированы случаи подделки. Конкретно наш банк не сталкивался с подделками, однако мы учитываем случаи, которые были зафиксированы в Латвии и в мире в целом, - сообщила представитель банка SEB Агнесе Стразда. - Банк анализирует, какие именно элементы были подделаны, однако на данный момент их сложно полностью идентифицировать и опознать. Как только ситуация прояснится, банк снова будет принимать 100 долларовые купюры 2006 года выпуска".

В Swedbanka сообщили, что принимают доллары, предварительно проверив их подлинность с помощью специального оборудования. "Swedbank принимает американские доллары, если во время проверки специальная техника признала их подлинными. В случае, если техника "не опознала" купюры как настоящие, но видимых признаков подделки нет, банк все равно не принимает банкноты у клиента", - сообщила представитель Swedbanka Кристине Якубовска.

В Комиссии рынка финансов и капитала подчеркивают, что единственным официальным платежным средством в Латвии является евровалюта. В связи с этим банки не обязаны принимать иностранную валюту, в том числе доллары США. "Нормативные акты не оговаривают то, каким образом кредитные учреждения должны представлять клиентам финансовые услуги, в том числе не сказано, что банки обязаны осуществлять наличные взносы на счет. Это индивидуальное решение каждого банка, какие финансовые услуги оказывать. Поэтому единственное, что мы со своей стороны можем посоветовать клиентам, у которых на руках 100-долларовые купюры 2006 года выпуска – это пробовать обменять их в пунктах обмена валют", - посоветовала представитель КРФК Агнесе Лиците.

Она также добавила, что в распоряжении КРФК нет статистики, какие из банков на данный момент не принимают 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска.

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