"Прочитала об очередной налоговой "инновации" - обязательных отчислениях на здравоохранение. Что по сути означает выжимании из нищих и больных людей последних грошей. Особенно тяжело придется нам — тем, кто работает как самозанятое лицо и платит адский подоходный налог в 23% или уродуется как микропредприятие с 12-15% налогом. Нас просто вынуждают бежать из этой страны. Но, к сожалению, не все имеют такую возможность — особенно люди за 50", - пишет читательница DELFI Репортера Анна.

"Не буду философствовать о том, что в такой ситуации надо параллельно легализовать бесплатную эвтаназию и предоставить безвозмездные услуги кремации для всех желающих... Давайте лучше поговорим о реальной себестоимости медицинских услуг, - продолжает читательница.

Как известно, в нашей стране пытаются внедрить е-услуги: на эти начинания угробили уже как минимум 400 млн, а то и полмиллиарда евро. Несколько лет назад на сайте е-Латвия был открыт доступ к услуге, где можно было посмотреть какие манипуляции проводили врачи и себестоимость их трудов. Из любви к искусству несколько раз я туда заходила — после посещения врачей по госпрограмме. И была в глубочайшем шоке. Мало того, что цены на каждую услугу были такие, что лучшие частные клиники нервно курят в стороне, так еще и врачи внаглую приписывали манипуляции, которые они не проводили пациенту. В итоге за каждый мой визит к врачу из бюджета перекачивались шокирующие суммы — не помню деталей: но что-то порядка 100 латов и выше.

Еще интереснее было, когда мой бывший работодатель расщедрился на страховой полис. В наших медучреждениях его распетрушили моментально, исчерпав все лимиты. А когда я проверила реальный перечень манипуляций, сравнила с тем, что они приписали и предъявила претензии "старательному" гинекологу, она очень обиделась: "а вам что, жалко, что наша поликлиника немного денег получит, вы же не из своего кармана платите"?

Так может нашему уважаемому Госконтролю, всем этим многочисленным инспекциям и дирекциям от медицины стоит вплотную заняться медицинскими приписками и реальной себестоимостью медуслуг? Приведите цены в соответствии с реальной стоимостью, строго наказывайте за приписки и выкачивание денег из бюджета за неоказанные услуги — может, тогда не придется выбивать последние гроши из несчастных пациентов?"

Как сообщалось, в следующем году взносы по страхованию здоровья могут составить 1% от минимальной зарплаты (430 евро в месяц). В 2019 году размер взносов планируется увеличить до 3% от минимальной зарплаты, а с 2020 года до 5%.

Как говорится в разработанном Минздравом законопроекте, застрахованным является лицо, которое вносило обязательные взносы страхования здоровья не менее 9 месяцев в течение последнего 12-месячного периода по крайней мере с минимального объекта взносов, а также лицо, которое делало взносы по страхованию здоровья. Также полную корзину медицинских услуг будут получать лица, застрахованные государством, например, дети, пенсионеры, безработные.

В рамках государственного обязательного страхования здоровья лицо будет получать оплаченный минимум медицинской помощи, а также консультации специалистов, диагностические обследования, плановые операции и реабилитацию.

В свою очередь, не застрахованные лица будут получать только минимум медицинской помощи, состоящий из неотложной помощи, помощи при родах, острой стоматологической помощи, услуг семейного врача и услуг в случаях, угрожающих общественному здоровью.

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