Под Новый год все мы становимся чуточку добрее, верим в чудеса и надеемся на лучшее. Это самое время, сказать друг другу спасибо. В редакцию DELFI Репортера со словами благодарности обратилась рижанка Ольга. Вчера медики "скорой" помогли ее отцу. Мужчине неожиданно стало плохо и он потерял сознание.

"Добрый день! Это письмо благодарности врачу и 124-й бригаде скорой помощи. Под Новый Год хочется сделать кому-то приятное и сказать Спасибо всем, кто в уходящем году сделал что-то доброе".

"Вчера (29.12.16.) пришлось вызвать скорую моему папе, который пришел поддержать внучку на праздничной тренировке. Ему стало плохо и он потерял сознание. К счастью, это было сильное переутомление и нас, после всех проверок, отпустили домой, - рассказывает Ольга.

Бригада 124 Кенгарагса, спасибо Вам за Вашу работу. Когда-то врач (молодая, умная и симпатичная девушка) помогла мне, а вчера моему папе. В такие моменты важно, чтобы врач был профессионалом, а это именно тот случай. Нам все четко и понятно объяснили, дали советы и рекомендации, ответили на все вопросы.

Уважаемые Медики "скорой" и в частности 124-я бригада, с Новым Годом Вас! Здоровья Вам всем, счастья, благополучия и исполнения заветных мечт! У Вас невероятно сложная работа, поэтому выдержки Вам и профессионализма!"