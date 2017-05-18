В мае жители Саркандаугавы получили от компании Rīgas namu pārvaldnieks очередной счет за коммунальные услуги, в котором была строчка: "Чистка крыши от снега". За свои услуги домуправ попросил 12 евро.

"Домоуправ Rīgas namu pārvaldnieks отличился - уборка снега в мае, это что-то новенькое! А что в ваших счетах, или все уже проплатили за снег?" - пишет читательница.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что работы по чистке крыши проводились 8 января - от снега и сосулек была очищена площадь 450 квадратных метров. "В январе были получены соответствующие заявки от жителей дома. Чтобы избежать деформации крыши из-за большого количества снега и льда, а также устранить угрозу здоровью самих жильцов, крышу было решено почистить. Нужно отметить, что у дома по данному адресу покатая крыша, кроме того, рядом с самим домом нет газона, то есть территория, по которой передвигаются пешеходы, находится у фасада здания", - объясняет представитель RNP Санта Валюма.

Что касается обозначенной в майском счете цифры, то по словам Валюмы, общая сумма за услуги была просто поделена и включена в последующие счета за коммунальные услуги. "То есть еще раз хочу подчеркнуть - работы по чистке крыши проводились в январе, а не в апреле или мае. Информацию о выполненных работах и их стоимости можно получить в участке RNP на улице Тилта 11/1 или в электронном виде, написав на почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv", - отметила Санта Валюма.

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