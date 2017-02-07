Читательница: фирма установила домофон и отказывается присылать договор

"В многоквартирном доме в Елгаве, где проживает моя дочь, был установлен домофон. За установку она заплатила, а через какое-то время в почтовом ящике обнаружила счет – "абонентская плата за использование системы чипов". Самое интересное, что моя дочь никакой договор не подписывала, а компания отказывается присылать его копию по почте", - рассказывает Наталья.

Квартиру, в которой проживает девушка, ей купили родители. "И, естественно, мы как родители, хотим, чтобы все было в порядке. Поэтому выставленный счет вызвал много вопросов, – говорит Наталья.

Foto: DELFI Репортер

Договор с фирмой Vizit моя дочь не заключала, нигде не подписывалась. Чтобы выяснить, что это за договор, дочь написала на электронную почту. Ответа не последовало. Тогда мы позвонили в эту фирму и попросили, выслать копию договора – чтобы можно было ознакомиться с условиями договора, узнать, кто его заключил и сколько нужно платить за услугу.

В фирме сообщили, что моя дочь действительно ничего не подписывала. Договор подписала старшая по дому (которая уже не проживает по этому адресу) и 21 квартира (из 36). Выслать копию договора по электронной почте они не могут – это строго запрещено. Сказали, что моя дочь может лично приехать и посмотреть его.

Но подождите, она ведь не юрист! Мы поэтому и хотели взять его домой, чтобы спокойно изучить и, если нужно показать специалистам.

На вопрос – как зовут руководителя фирмы, ответить не захотели. Честно говоря, это вообще уже как-то несерьезно. Это тоже запрещено? Главный вопрос: действительно ли человек должен оплачивать счет, если он лично не подписывал договор и ему отказываются предоставить копию, чтобы можно было проконсультироваться у юриста?"

В компании VIZIT DELFI Репортеру также отказались называть контакты руководства и заявили, что не обязаны высылать комментарии по электронной почте. "Присылайте вопросы по обычной почте", - таков был ответ.

В Центре защиты прав потребителей ответили, что права и обязанности собственников квартир оговорены в Законе о квартирной собственности и что данная тема не в их компетенции. "Согласно правилам Кабинета министров от 1 августа 2006 года Nr.632 в функции ЦЗПП не входит контроль за тем, происходят ли собрания собственников квартир согласно требованиям Закона и законно ли принимаются решения. В связи с этим ЦЗПП не вправе оценивать, было ли в конкретной ситуации допущено нарушение", - сообщила представитель ЦЗПП Винета Оре.

По просьбе DELFI Репортера требования закона прокомментировали юристы. Итак, согласно первой части 16-й статьи Закона о квартирной собственности, общество владельцев квартир вправе принимать решения по любому вопросу, который касается имущества общего пользования. Согласно третьей части этой же статьи, принятое решение должны выполнять все, если "за" проголосовало большинство квартир (за исключением тех случаев, когда для принятия решения требуется другое количество голосов).

Так как в конкретном случае за решение проголосовала 21 квартира (а в доме всего 36 квартир), то это и есть "большинство". Согласно второй части 18-й статьи Закона о квартирной собственности, общество владельцев квартир вправе принимать решения на общем собрании собственников квартир, не созывая собрание или договорившись, иным образом.

Таким образом, если решение общества собственников квартир о заключении договора с компанией Vizit было принято в порядке, оговоренном в Законе, оно обязательно для владельцев всех квартир в этом доме.

Что касается отказа высылать копию договора по почте. Так как решение о заключении договора было принято на общем собрании, то владелец квартиры является одной из сторон договора. В связи с этим ООО Vizit имеет право выдать копию договора только владельцу квартиры (или доверенном улицу), предварительно проверив у него документы, удостоверяющие личность.

Если собственник квартиры считает, что договор не был заключен согласно Закону или порядку, принятому обществом собственников квартир, или же из-за непрофессиональных действий ему были причинены материальный или моральный ущерб, то человек вправе обращаться в суд.

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