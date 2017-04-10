В редакцию DELFI Репортера обратилась рижанка Яна, которая вечером 5 апреля не смогла вылететь из Лондона в Ригу. В авиакомпании Wizz Air сообщили, что рейс был перенесен по техническим причинам.

"Изначально полет был назначен на 20:10. Но когда я приехала в аэропорт, то увидела на табло, что рейс задерживается сначала на два часа, а потом и вовсе на четыре, - рассказывает Яна. - Недовольные пассажиры стали подходить к регистрационной стойке и узнавать в чем дело, на что получили примерно такой ответ: "какой-то идиот сломал самолет, так что держите ваучер на 3,5 фунта в качестве компенсации". Сказать, что 3,5 фунта смешно, не сказать ничего. Но дальше было еще лучше - рейс вообще перенесли на следующий день.

Я попыталась связаться с работниками Wizz Air (так как на месте их не было) и получила ответ: заполните форму, в течение 30 дней мы ее рассмотрим. Очевидно, что эта форма никому не нужна и просто канет в бездну. Благо предоставили гостиницу, но если учесть, что у меня, как и у многих людей, были запланированы важные дела в Риге, это просто безобразие".

В компании Wizz Air сообщили, что задержка рейса произошла по техническим причинам. "Рейс авиакомпании Wizz Air W6 2502 из Лондона (международный аэропорт Лутон) в Ригу 5 апреля был перенесен, так как в ходе наземной проверки самолета были констатированы повреждения. В связи с этим пришлось проводить незапланированные ремонтные работы. Для того чтобы максимально уменьшить время ожидания, авиакомпания выделила другой самолет. Рейсы W6 2503 из Риги в Лондон и W6 2504 из Лондона в Ригу были перенесены на следующий день, - пояснил DELFI Репортеру представитель Wizz Air Габор Васархеи. - Согласно действующим правилам и политике Wizz Air, все пассажиры были обеспечены купонами на еду и в случае необходимости размещены на ночлег. Если в аэропорту у пассажиров возникают вопросы, то призываем их обращаться в наши представительства, чтобы узнать всю актуальную информацию. Wizz Air приносит извинения за возникшие неудобства, однако безопасность пассажиров и обслуживающего персонала стоит для нас на первом месте".

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